Avvio di weekend sottotono in casa Red Bull per Sergio Perez, solo 11° al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano non ha brillato specialmente sul giro secco, evidenziando però un passo gara competitivo nei long-run.

“Credo che abbiamo delle buone informazioni per la qualifica di domani, che probabilmente non si svolgerà per via della pioggia, per cui quella di oggi era probabilmente l’ultima opportunità di girare sull’asciutto prima delle prove ufficiali”, dichiara Checo a fine giornata (fonte: Motorionline.com).

“Penso ci sia del potenziale sulla vettura per questo weekend, dovremo essere perfetti. Le mie performance nel primo e nel secondo settore erano buone, ma ci sono ancora aree su cui lavorare nel terzo. Ci sono delle modifiche sul set-up che dovremo fare per adattarci alle condizioni del tempo per la qualifica, ma stasera avremo un sacco di cose interessanti da analizzare”, prosegue il nativo di Guadalajara.

Alla luce della penalità di Verstappen, costretto a partire dal fondo della griglia dopo la sostituzione della power-unit, Perez è chiamato ad una risposta importante per insidiare le Mercedes e puntare almeno al podio. “Con Max che partirà dal fondo sarà un po’ una sfida per il team, ovviamente la Mercedes è molto forte su questa pista, speriamo di poter mettere loro un po’ di pressione e qualificarci molto vicini a loro, sarebbe ideale“, conclude l’ex Racing Point.

Foto: Lapresse