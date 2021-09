Un sabato letteralmente disastroso per Valtteri Bottas. Non ci sono altri termini per definire le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021, per quanto riguarda il pilota finlandese. Sul tracciato di Sochi, infatti, tutto appariva già definito verso una doppietta Mercedes ma, invece, gli errori strategici nella Q3 hanno portato ad un risultato del tutto imprevedibile.

Lando Norris in pole position, con Carlos Sainz al suo fianco. Lewis Hamilton quarto e Valtteri Bottas solamente settimo. Un bottino davvero magro per le Frecce Nere che, quindi, dovranno ricostruire tutto domani in gara, con le chance di doppietta ancora vive, ma assolutamente tutte da conquistare.

“Oggi non è stato il nostro giorno migliore, senza dubbio – ammette il nativo di Nastola al sito ufficiale del team Mercedes AMG F1 -. Nella Q3 non ci siamo fatti trovare pronti al momento giusto e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Fino a quel momento tutto sembrava andare nella nostra direzione, ma ci siamo andati a complicare la vita, specialmente in vista di domani. Peccato, ma domani è un altro giorno e tutto è ancora da scrivere”.

Il finlandese, tuttavia, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “La macchina va benissimo e lo si è visto sin dal via delle prime prove libere. La W12 si trova davvero alla grande su questa pista e anche pensando alla simulazione di passo gara sono fiducioso. Come si è visto la scorsa settimana a Monza, siamo in grado di risalire la china, per cui le chance di puntare alla vittoria sono ancora intatte a livello di squadra”.

Foto: LPS Joao Filipe