Carlos Sainz ha conquistato uno strepitoso secondo posto nelle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Il pilota della Ferrari si è inventato un’autentica magia, sfruttando al meglio le particolari condizioni meteo che hanno caratterizzato la sessione: sul bagnato si è difeso ed è entrato in Q2, poi la pista si è pian piano asciugata e nel finale del Q3 ha stampato un crono da urlo sulle gomme slick. Lo spagnolo scatterà dalla seconda piazzola, alle spalle del britannico Lando Norris al volante della McLaren.

Carlos Sainz ha espresso la sua soddisfazione al termine delle qualifiche: “Sono molto contento, fin dall’inizio sono state qualifiche complicate ma dopo il Q2 ho capito che si potevano usare le slick nel finale e abbiamo fatto un’ottima strategia. Abbiamo tirato fuori un giro al limite, purtroppo sono stato tra i primi a tagliare il traguardo e non sono riuscito a ottimizzare ancora di più la prestazione“.

Il figlio d’arte appare anche ottimista in vista della gara di domani: “In questo weekend sembriamo un pochino più forti, le condizioni intermedie sono state le più complicate, ma poi sono state migliori sull’asciutto. Mercedes e Red Bull potranno superare da dietro, ma io spero di superare Norris in partenza sfruttando la scia. Partire sullo sporco qui è penalizzante, dovrò prepararmi per non perdere troppo sullo sporco in partenza e provare a superarlo, o quantomeno a difendermi“.

Foto: Lapresse