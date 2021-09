F1, GP Turchia 2021: programma prossima gara, orari e tv. Si corre a Istanbul tra due settimane

La Formula Uno ha appena archiviato il Gran Premio di Russia, ma la bandiera a scacchi della stagione 2021 è ancora lontano. Il prossimo appuntamento è fissato domenica 10 ottobre in Turchia.

Nelle intenzioni di Liberty Media si sarebbe dovuto correre già il 3 ottobre a Singapore, ma il GP è stato cancellato a causa delle problematiche legate all’epidemia di Covid-19. Inizialmente la data era stata affidata proprio alla Turchia, ma la rinuncia anche del Giappone e l’impossibilità di trovare altri rimpiazzi ha spinto la governance del Circus a riscrivere il calendario.

Dunque si correrà sì in Turchia, ma il 10 ottobre. Lo scorso anno il Gran Premio disputato all’Istanbul Park è stato uno dei più emozionanti del 2020, complice anche la pioggia e una griglia di partenza assolutamente anomala partorita dalle qualifiche del sabato. Sarà così anche nel 2021? La speranza è che si possa assistere a un GP altrettanto palpitante. Come seguire il GP di Turchia in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) dove sarà proposta ogni singola sessione in programma.

STREAMING – Il Gran Premio di Turchia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita delle qualifiche e dalla gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP TURCHIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 8 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

SABATO 9 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

DOMENICA 10 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00 Gara

Foto: La Presse