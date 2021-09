F1, GP Russia 2021: pioggia in arrivo a Sochi, si riuscirà a disputare le qualifiche?

Che qualifiche saranno nel GP di Russia? La domanda al momento è senza una risposta e solo tra qualche ora sapremo se il programma di oggi si svolgerà regolarmente come previsto. Il meteo è pronto a cambiare i piani della F1 che potrebbe quest’oggi non disputare il turno che è previsto per le 15 locali (14 italiane).

Con la pioggia tutto può cambiare e le sorprese sono dietro l’angolo. Il secondo posto del britannico George Russell (Williams) in quel di Spa-Francorchamps è l’esempio perfetto di quello che può accadere con il bagnato, una condizione non abituale come ben ricorderete in Belgio.

Sulla carta, dopo le prove libere, Mercedes è nettamente superiore alla concorrenza. Il tracciato di Sochi si adatta perfettamente alle caratteristiche della monoposto tedesca che è imbattuta in questo impianto. Il finnico Valtteri Bottas ed il britannico Lewis Hamilton hanno il favore del pronostico in una giornata di fatto inutile per il leader del Mondiale Max Verstappen.

Quest’ultimo ha deciso dopo la FP1 di ieri di procedere con la sostituzione della power unit, un procedimento che lo costringe a partire dal fondo dello schieramento. L’alfiere della Red Bull scatterà accanto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) che ha anticipato a Sochi il montaggio del nuovo propulsore aggiornato.

Occhi puntati sullo spagnolo Carlos Sainz che potrebbe approfittare di queste due assenze per puntare alla seconda fila, una missione che appare molto più semplice per il messicano Sergio Perez sulla seconda Red Bull. La Rossa sfida le McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo ed il britannico Lando Norris, reduci da una bellissima doppietta nel tempio della velocità a Monza.

In caso di annullamento delle qualifiche odierne non è escluso uno slittamento a domenica. Ricordiamo che è possibile stabilire la griglia di partenza anche con la terza sessione di libere o con la FP2 di ieri. In questo ultimo caso Bottas partirebbe primo davanti ad Hamilton ed al francese Pierre Gasly (AlphaTauri).

Foto: LaPresse