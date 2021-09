F1, Max Verstappen partirà in ultima fila. Occasione Hamilton, è la gara chiave del Mondiale

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2021 si è conclusa a Sochi con la prima grande notizia del weekend: Max Verstappen dovrà rimontare dal fondo della griglia di partenza in occasione della gara di domenica. Il leader del Mondiale di F1 ha infatti montato la quarta power-unit dell’anno sulla sua RB16B (ne sono consentiti al massimo 3), andando in penalità e annullando di fatto la sanzione rimediata a Monza.

Ricordiamo che l’olandese era stato penalizzato di 3 posizioni sulla griglia del GP di Russia per aver provocato l’incidente con il rivale iridato Lewis Hamilton alla Prima Variante del circuito brianzolo durante il 26° giro dell’ultimo GP d’Italia. In quel frangente entrambi i piloti erano stati costretti al ritiro.

Si profila a questo punto un’occasione d’oro a Sochi per la Mercedes ed in particolare per Hamilton, chiamato a fare bottino pieno in modo da guadagnare il maggior numero di punti possibile sulla Red Bull di Verstappen in classifica generale. Al momento Max è in testa al campionato con un vantaggio di 5 punti sul sette volte campione iridato, favorito n.1 per il successo di tappa in Russia.

In termini di velocità pura l’uomo da battere su questa pista sarebbe in realtà Valtteri Bottas, che sarà però costretto a cedere eventualmente la prima posizione al team-mate in lotta per il titolo se dovesse trovarsi al comando del GP proprio come nel 2018 (sempre a Sochi).

In caso di weekend asciutto la tavola sarebbe apparecchiata per una facile doppietta Mercedes in qualifica e in gara, tuttavia le previsioni meteo non sono incoraggianti ed il resto del fine settimana potrebbe svolgersi sotto la pioggia. Hamilton non teme il bagnato (sarebbe comunque molto competitivo), ma il vantaggio “tecnico” della W12 svanirebbe aprendo la porta a possibili inserimenti a sorpresa come già avvenuto a Spa.

Foto: Lapresse