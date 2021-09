Ancora una domenica con pochi sorrisi per Sergio Perez. Dopo le qualifiche di ieri, già poco soddisfacenti, il messicano del team Red Bull non è andato oltre il nono posto finale nel Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Sul tracciato di Sochi l’ex portacolori della Racing Point ha a lungo cullato il sogno di centrare il podio, soprattutto nel finale, ma ha mancato l’appuntamento con il terzo posto proprio in concomitanza con l’arrivo della pioggia. “Checo” è rientrato a montare le gomme intermedie troppo tardi e, dal podio, è scivolato fino al nono posto. Un ennesimo risultato che non porta punti pesanti alla scuderia di Milton Keynes e, soprattutto, ancora una volta il messicano non ha dato una mano al suo compagno di team Max Verstappen.

“Rimanere in pista è stata la decisione corretta perché T1 e T3 erano abbastanza asciutti, quindi si poteva mantenere bene la temperatura delle gomme – spiega a motorsport.com – Con le informazioni che avevamo non sapevamo se avrebbe piovuto di più o di meno e penso che quel giro in più ha distrutto le nostre possibilità di podio”.

Un altro momento decisivo della sua gara, è stato il lunghissimo pit-stop nel quale ha perso secondi preziosi: “Sfortunatamente c’è stato quell’intoppo e siamo rientrati in pista dietro a McLaren e Ferrari. Abbiamo perso la nostra occasione. La gara fino a quel punto sembrava molto promettente e avrebbe potuto essere la nostra giornata, perché avremmo avuto un grande vantaggio a livello di freschezza di gomme”.

