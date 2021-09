Un fantastico George Russell conquista la terza piazza nella griglia di partenza del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Un acuto importante quello del pilota della Williams che ha chiuso a 990 millesimi da Lando Norris.

A Sochi le condizioni meteo hanno fatto tribolare non poco piloti e squadre ma nel primo pomeriggio il sole ha rimesso tutto in ordine. Russell, ai microfoni di Sky Sport, al termine delle qualifiche si è detto comprensibilmente felice per il risultato ottenuto.

“E’ pazzesco, è la seconda volta che entro nella top-3. Abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo scelto le gomme giuste. Complimenti a Lando e Carlos, io sono entusiasta per domani”.



Partire in terza piazza potrebbe consentire a Russell di conquistare un risultato decisamente importante. Il pilota della Williams ha le idee chiare rispetto all’obiettivo per la gara, nonostante alle sue spalle ci siano il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e diversi altri piloti di primissima fascia.

“Non vedo l’ora che arrivi domani. Ieri abbiamo avuto un buon passo gara. Per la gara, quindi, puntiamo al podio anche perché non abbiamo nulla da perdere“.

Foto: Lapresse