Fernando Alonso può ritenersi complessivamente soddisfatto per il suo sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Lo spagnolo dell’Alpine ha ben figurato in condizioni di pista umida, piazzando poi un buon time-attack nel finale di Q3 con le gomme slick.

“Sono contento della sesta posizione in qualifica perché le condizioni non erano facili oggi. È stato molto stressante perché non abbiamo mai corso sul bagnato a Sochi. Non c’era tempo per sperimentare e trovare dove fosse il grip in pista. Ma, alla fine, siamo stati competitivi sia sul bagnato che sull’umido“, racconta il fuoriclasse di Oviedo al sito ufficiale del team.

“Ho anche perso circa cinque decimi di secondo nel mio ultimo giro in Q3, quindi avrei potuto qualificarmi anche più in alto del sesto posto. Domani sarà difficile perché abbiamo diverse vetture molto veloci che partono dietro di noi, ma non vedo l’ora di affrontare la sfida“, conclude l’ex ferrarista.

Foto: Lapresse