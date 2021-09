F1, Verstappen e Leclerc: rimonta e sorpassi in vista a Sochi. Ma il favorito resta Hamilton

Le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, dovevano concludersi con una inevitabile doppietta Mercedes. Invece, incredibile a dirsi, in prima fila non vedremo nemmeno una delle Frecce Nere. Il clamoroso harakiri messo a segno oggi dal team di Brackley rischia davvero di stravolgere ogni previsione in vista della gara di domani che, ricordiamolo, prenderà il via alle ore 14.00 italiane.

Un aspetto che, invece, non cambierà di una virgola, sarà la voglia di rimonta di Charles Leclerc e Max Verstappen. Diciannovesimo il primo, ventesimo il secondo. Una ultima fila mai vista prima, che mette uno di fianco all’altro due grandi campioni che, ovviamente, proveranno a essere protagonisti sul tracciato di Sochi. Il primo, per andare a cogliere un risultato di prestigio, il secondo per andare a conquistare più punti possibili per la lotta al titolo iridato.

Anzi, proprio nel caso dell’olandese, quanto accaduto oggi darà ulteriore spinta. Tutti, lui in primis, temevano che le Mercedes avrebbero monopolizzato la prima fila, per andare a cogliere una inevitabile doppietta, su un circuito nel quale hanno vinto sette volte su altrettante edizioni. Ora, invece, vedere Lewis Hamilton quarto e Valtteri Bottas settimo, rischia di cambiare ogni piano. Il portacolori della Red Bull sarà in modalità “attacco totale”. Pronto a risalire la china e limitare al massimo i danni, anche se la pista appoggiata sulle sponde del Mar Nero non è l’ideale per i sorpassi.

Se poi, come potrebbe essere, la gara sarà bagnata (percentuali in calo, ma il rischio rimarrà) tutto sarà di nuovo in palio. Quanto più la gara non sarà lineare, tanto più Max Verstappen potrà andare a limitare i danni in un weekend che, dal suo punto di vista, rischiava di essere totalmente negativo. Per Charles Leclerc, invece, il pensiero è opposto. L’asciutto garantirà una SF21 maggiormente competitiva, mentre in caso di pioggia le prestazioni andranno, gioco forza, ad a peggiorare. Ci attende un Gran Premio di Russia completamente imprevedibile. Le Mercedes hanno lasciato aperto uno spiraglio per tutti i rivali. I rivali, come si è visto già oggi, ringraziano…

