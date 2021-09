F1, è il Mondiale più pazzo dal 2012! Nel GP di Russia può succedere di tutto. La Ferrari sogna con Sainz in prima fila

L’atmosfera è elettrica a Sochi, dove quest’oggi alle ore 14.00 italiane prenderà il via il Gran Premio di Russia di Formula Uno. Stiamo assistendo a un Mondiale dove i colpi di scena si susseguono uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità. L’ultimo in ordine temporale si è verificato nella giornata di ieri. La tavola sembrava apparecchiata per la Mercedes, vista la superiorità delle Frecce Nere sulla pista del Mar Nero e la contemporanea decisione della Red Bull di omologare il quarto motore per Max Verstappen, destinato così a scattare dal fondo della griglia.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas apparivano in grado di monopolizzare la prima fila nonostante la pioggia, ma proprio sul finale delle qualifiche si è verificato l’incredibile. Nel momento di abbandonare le intermedie per passare alle slick, il trentaseienne britannico ha sbagliato clamorosamente rientrando in pit-lane, andando a sbattere contro il muretto all’ingresso dei box come un David Coulthard qualunque ad Adelaide nel 1995. Il Re Nero così ha perso tempo prezioso e non ha potuto scaldare adeguatamente gli pneumatici da asciutto sul finire del Q3, dovendosi accontentare del crono realizzato in precedenza.

Così il sette volte Campione del Mondo è arretrato al quarto posto. Resta il favorito per vincere oggi, ma non sarà facile avere ragione di un Lando Norris sempre più in crescita. Il ventiduenne inglese ieri ha ottenuto la prima pole position della carriera e sarà sicuramente stimolato dalla vittoria del compagno di squadra Daniel Ricciardo a Monza. L’alfiere della McLaren potrebbe essere il miglior alleato di Max Verstappen nella corsa odierna, soprattutto se dovesse riuscire a togliere punti preziosi a Hamilton. L’ormai ventiquattrenne olandese scatterà invece dall’ultima casella e dovrà prodigarsi in una rimonta quanto più poderosa possibile, restando però lontano dai guai, per ridurre al minimo i danni da Lewis nella corsa al titolo.

In casa Ferrari una vettura scatterà dalla prima fila e l’altra dall’ultima! Carlos Sainz ieri è stato ottimo e ha firmato il secondo tempo, mentre anche Charles Leclerc ha omologato la quarta power unit del 2021, subendo come Verstappen la penalità di partire da fondo griglia.

Cosa aspettarsi? Francamente è impossibile fare previsioni, soprattutto perché le probabilità che piova anche questo pomeriggio sono molto elevate. Può veramente accadere di tutto, compreso l’impensabile, soprattutto se le condizioni dovessero cambiare strada facendo. Si spera solo che, in caso di nubifragio, non si assista alla medesima farsa del Belgio…

MONDIALE PILOTI (14/22 GP)

226 ½ – VERSTAPPEN Max (Red Bull)

221 ½ – HAMILTON Lewis (Mercedes)

141 – BOTTAS Valtteri (Mercedes)

132 – NORRIS Lando (McLaren)

118 – PEREZ Sergio (Red Bull)

104 – LECLERC Charles (Ferrari)

97 ½ – SAINZ Carlos (Ferrari)

83 – RICCIARDO Daniel (McLaren)

66 – GASLY Pierre (Alpha Tauri)

50 – ALONSO Fernando (Alpine)

MONDIALE COSTRUTTORI (14/22 GP)

362 ½ – MERCEDES

344 ½ – RED BULL-HONDA

215 – MC LAREN-MERCEDES

201 ½ – FERRARI

95 – ALPINE-RENAULT

84 – ALPHA TAURI-HONDA

59 – ASTON MARTIN-MERCEDES

22 – WILLIAMS-MERCEDES

3 – ALFA ROMEO-FERRARI

