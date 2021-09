Antonio Giovinazzi, pilota italiano della Alfa Romeo, ha parlato della sua prestazione nella giornata odierna a Sochi. Stando a quanto dichiarato dal team il pilota pugliese, originario di Martina Franca, si è dichiarato molto perplesso e deluso da quanto successo oggi. Senza aver preso parte alle Prove Libere 3, che non si sono disputate a causa della pioggia, i pochi giri effettuati in qualifica non bastano per dare informazioni precise sul possibile andamento in gara:

“Una giornata deludente in cui non siamo riusciti ad esprimere tutto il nostro potenziale. Ho avuto un problema con i freni che rendeva difficile guidare, soprattutto sul bagnato e non avendo corso le FP3. Dobbiamo capire cosa è successo e sistemarlo per avere una giornata migliore domani. Dovremo vedere che tempo avremo e concentrarci sul nostro lavoro. Avremo macchine più veloci intorno a noi, che partiranno dal retro, quindi dovremo stare fuori dai guai e vedere come possiamo progredire“.

L’unico portacolori italiano al momento in griglia di partenza, che deve ancora garantirsi il sedile per l’anno prossimo, giustamente e comprensibilmente pretende massima attenzione dal team e massima concentrazione per la gara di domani. Alle sue spalle ci saranno anche Leclerc e Verstappen, che partiranno dal fondo dello schieramento, da qui parte l’invito del pilota di Martina Franca a tenersi fuori dai guai e dunque a evitare problemi di ogni sorta.

