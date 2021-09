Ancora un sabato quanto mai deludente per Sergio Perez. Il messicano, infatti, chiude solamente al nono posto le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e complica la vita, sua e del team Red Bull, in vista della gara di domani, che prenderà il via alle ore 14.00 italiane.

Sul tracciato di Sochi il messicano non è andato oltre la quinta fila nelle qualifiche odierne e, in questo modo, ha lasciato campo aperto ai rivali, specialmente alle Mercedes, che andranno alla caccia della doppietta. Il suo compagno di scuderia Max Verstappen, attuale leader della classifica generale con 5 lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, scatterà dalla ventesima posizione della griglia, per cui l’aiuto di Sergio Perez sarebbe stato fondamentale.

Le sue parole al termine del sabato di Sochi: “La situazione sembrava davvero promettente, dopotutto siamo andati molto bene tra Q1 e Q2. Purtroppo le condizioni meteo sono cambiate, e di conseguenza anche la pista. In questi casi il tempismo è importante e, con il senno di poi, avremmo potuto montale la gomma da asciutto almeno con un giro in anticipo – le parole del messicano riportate da Speedweek – Ad ogni modo, meglio pensare a domani. Come sappiamo, tutto può sempre accadere in gara e proviamo a prendere il positivo dalla sessione di oggi. La vettura andava davvero bene sul bagnato, mi ha dato sensazioni importanti. L’obiettivo sarà fare una bella partenza e, a quel punto, la miglior gara possibile“.

Foto: LPS Xavi Bonilla