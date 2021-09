F1, Charles Leclerc ha provato il nuovo motore Ferrari. Novità e cosa cambia verso il 2022

Charles Leclerc ha compiuto i primi chilometri in quel Sochi con il nuovo motore, originariamente atteso per la prossima competizione che si terrà in Turchia ad Istanbul. I tecnici della casa di Maranello hanno scelto la pista russa per montare il nuovo propulsore aggiornato, una scelta che obbliga il monegasco a scattare dal fondo della griglia accanto all’olandese Max Verstappen (Red Bull).

I primi riscontri sono buoni con il #16 del gruppo che soprattutto in mattinata ha limitato i danni nel diretto raffronto contro le Mercedes, padrone in Russia sin dalla prima edizione. Le vetture tedesche e le Red Bull sono ancora lontane, ma qualcosa si sta muovendo a Maranello in vista del 2022 che come risaputo segnerà un cambio regolamentare importantissimo.

I miglioramenti di Sochi non sono l’ultimo step in vista della prossima annata. La nuova power unit dovrebbe garantire una maggior efficienza con un peso ridotto grazie a dei componenti più piccoli. I tecnici hanno infatti effettuato un’importante compattamento degli ingombri degli elementi rispetto alla versione che sta utilizzando lo spagnolo Carlos Sainz.

Come già annunciato dalla stessa Ferrari non ci si aspettano molti cambiamenti nella performance pura. Tutto questo lavoro è svolto infatti in vista del nuovo motore che dovrebbe avere delle interessanti soluzioni innovative al fine di cucire il gap evidente tra la casa italiana ed i rivali che negli ultimi due anni sono stati superiori.

Foto: LiveMedia/Joao Filipe