F1, GP di Russia 2021: Charles Leclerc e Max Verstappen partiranno dal fondo dello schieramento

Arriva un’altra novità in occasione del GP di Russia di F1, che si correrà domenica 26 e che vedrà oggi pomeriggio la la seconda sessione di prove libere: dopo la notizia del debutto del motore ibrido in casa Ferrari (scelta in ottica 2022), con conseguente retrocessione del monegasco Charles Leclerc all’ultimo posto della griglia di partenza, arriva il cambio della power unit anche per il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen.

Leclerc e Verstappen, infatti, in stagione avevano già utilizzato le tre power unit previste dal regolamento, dunque scatteranno dal fondo dello schieramento. Da un lato la scuderia di Maranello ha anticipato i tempi, in quanto l’esordio del motore 065/6 evo era previsto ad Istanbul ed invece è arrivato già a Sochi, dall’altro la Red Bull, considerata anche la penalizzazione di tre posizioni dopo l’incidente di Monza, ha optato per questa soluzione.

Va ricordato che la scelta della Ferrari era ricaduta sul monegasco Charles Leclerc in quanto sulla sua SF41 c’è ancora la batteria che faceva parte della power unit 2, poi danneggiata nell’incidente in Ungheria. Per questi motivi il nuovo motore non è stato provato anche dallo spagnolo Carlos Sainz: in questo modo la Ferrari di Leclerc disporrà in gara di una decina di cavalli in più, dato che il sistema ibrido è in grado di assicurare una maggiore efficienza energetica, oltre ad avere elementi miniaturizzati e, quindi, anche più leggeri in quanto alla componentistica.

Foto: LaPresse