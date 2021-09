F1, cancellate le FP3 del GP di Russia! Pioggia incessante, anche le qualifiche a rischio

La notizia era nell’aria e adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: le prove libere 3 del Gran Premio di Russia 2021 sono state cancellate a causa del maltempo. Le previsioni meteo degli ultimi giorni sono state confermate e, dopo il rinvio della Sprint Race 1 della Formula 2, la FIA è stata costretta ad annullare anche l’ultima sessione di libere della F1 prima della qualifica.

🚨 FP3 has been cancelled 🚨 Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CTsZnt3tgS — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

“Come possiamo vedere già stamattina, l’intensità della pioggia è aumentata ed anche qualche tuono si è unito a noi. Proveremo ad avviare tutte le sessioni, preparando tutto e giudicando le condizioni momento per momento. Le qualifiche potrebbero passare a domani in caso di continue precipitazioni”, aveva dichiarato il Race Director Michael Masi ai microfoni di Sky Sport prima della decisione di cancellare le FP3.

Masi si è poi proiettato in vista delle qualifiche, lasciando aperto un piccolo spiraglio: “Avremo pioggia fino alle 13.30-14.30 circa ora locale, per poi diminuire nel pomeriggio. La priorità dal punto di vista di oggi sono ovviamente le qualifiche di Formula 1 di questo pomeriggio”.

Ricordiamo che, se le prove ufficiali non dovessero disputarsi nella giornata odierna, sarà possibile recuperarle domani mattina. In caso di condizioni meteo proibitive anche domenica mattina, verrebbero presi in considerazione i tempi della FP2 per la composizione della griglia di partenza del GP.

Foto: DPPI/LPS