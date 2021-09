F1, Lando Norris sempre più arbitro del Mondiale. Un alleato inatteso per Max Verstappen

Nella battaglia per il titolo iridato arriva un nuovo personaggio, forse un po’ inatteso, a rimescolare le carte: Lando Norris. Il britannico, al volante della McLaren, potrebbe favorire l’ascesa di Max Verstappen ma occhio a non sottovalutare nessuna delle variabili in campo.

Uno dei talenti più cristallini presenti attualmente in Formula 1 è senza ombra di dubbio Lando Norris. Classe 1999, originario di Bristol, il pilota in forza alla McLaren ha dimostrato sin dall’esordio di avere stoffa per guidare una Formula 1 lottando sempre con piloti più esperti di lui.

Il giovane talento della McLaren ha dato, nel GP di Monza, molto filo da torcere a Lewis Hamilton e, con la pole position conquistata a Sochi, ha evidenziato ancora una volta la sua abilità nella classe regina. Di sicuro Lando non potrà lottare per il titolo quest’anno, ma di fatto si è fatto notare come spina nel fianco di tanti avversari, compreso il 7 volte campione del mondo Hamilton. Potrebbe trarne giovamento Verstappen, che non si fa scrupoli al momento di sorpassare un avversario, nella lotta al titolo mondiale: la sua capacità di correre con freddezza e cattiveria lo aiuterà senza dubbi nei duelli con un osso duro del calibro di Norris.

Quanto la tenacia di Norris possa aiutare Verstappen non ci è dato saperlo, forse una sfera di cristallo potrebbe tornare utile a scoprire cosa può accadere da qui a fine stagione, però siamo certi di essere davanti a un pilota dal talento indiscutibile che è in grado di lottare con i più forti e rientra di fatto nella generazione di fenomeni che costituirà la F1 del futuro.

Foto: LaPresse