F1 su TV8, GP Russia 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La Formula Uno si appresta a vivere il Gran Premio di Russia, quindicesimo round di un Mondiale 2021 incattivito dalla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, la più intensa da un lustro a questa parte. Attualmente l’olandese ha un vantaggio di 5 punti sul britannico, ma con otto gare ancora da disputare può chiaramente succedere di tutto.

Va rimarcato come Sochi sia storicamente un baluardo della Mercedes, che vi ha sempre vinto dal 2014 a oggi. Il monopolio proseguirà anche nella giornata odierna, oppure qualcuno riuscirà a spezzare l’egemonia delle Frecce d’Argento, tramutatesi in Frecce Nere per ragioni di marketing nell’ultimo biennio?

La Ferrari deve invece reagire nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori. La McLaren, con la doppietta di Monza, ha guadagnato un margine di 13,5 punti e soprattutto è tornata al successo dopo quasi nove anni. Riusciranno le Rosse a fare altrettanto entro la fine del 2021? Per scoprirlo si può cominciare a seguire il Gran Premio di Russia in TV?

PROGRAMMA GP RUSSIA F1 OGGI (DOMENICA 26 SETTEMBRE)

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara in differita. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta del GP di Russia.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – L’appuntamento di Sochi potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita della gara sarà disponibile su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP RUSSIA F1 2021 IN CHIARO

GARA

Domenica 26 settembre, ore 14.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Domenica 26 settembre, ore 18.00 – Differita TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

Foto: LPS