Lando Norris, stando a quanto comunicato dal suo team, è piuttosto pensieroso al termine delle prove libere di oggi. Il giovane britannico, secondo classificato a Monza, ha detto di avere un discreto feeling con la vettura, tuttavia il circuito di Sochi è diverso dall’autodromo brianzolo e dunque non sarà facile lottare per le posizioni che contano al GP di Russia.

“Oggi abbiamo avuto un po’ di alti e bassi: abbiamo faticato un po’ in FP1, ma abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura per la seconda sessione che hanno migliorato le cose. Questo progresso mi ha fatto sentire un po’ più sicuro della macchina questo pomeriggio e ci ha dato una sensazione più positiva per domani.”

Il 21enne di Bristol ha quindi analizzato punti di forza e di debolezza della sua McLaren su questo circuito: “Alcuni dei punti di forza che avevamo a Monza non sono così evidenti su questa pista, ci sono più tipi di curve qui in cui non siamo così forti come lo eravamo in Italia. Non è detto però che sia per forza negativo, semplicemente non sempre ci permette di far segnare un buon tempo sul giro. Non siamo competitivi come a Monza, ma abbiamo ancora un discreto feeling e possiamo ancora essere competitivi rispetto alle squadre contro cui stiamo davvero correndo.”

Parlando quindi della situazione meteorologica e del rischio di pioggia per la giornata di domani: “Ci sono molte cose da tenere in considerazione per domani con le previsioni del tempo, quindi c’è molto a cui pensare durante la notte per prepararci a domani”.

