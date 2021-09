Risultato oltremodo deludente per la Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Nonostante una vettura superiore alla concorrenza, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della quarta piazza mentre Valtteri Bottas ha chiuso addirittura settimo.

“Mi stavo qualificando anche oggi ad alto livello in Q1, Q2 e all’inizio del Q3, ma poi mi è finito il talento all’improvviso“, scherza il 36enne britannico ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali. A Sochi il sette volte campione iridato era in pole position provvisoria dopo il primo run con gomme intermedie nel Q3, ma negli ultimi minuti ha rovinato tutto con un banale errore all’ingresso della pit-lane.

“Ho commesso degli errori, è vero. Sono davvero molto deluso da me stesso e non riesco neanche a spiegarmelo. È andata come è andata, ormai è passato. Mi spiace per il mio team e spero che la macchina possa essere tutta intera (riferendosi al contatto con il muro all’ingresso della pit, ndr) domani in modo da poter lottare ancora“, prosegue il sette volte campione del mondo.

Hamilton ha poi spiegato la decisione di essere tra gli ultimi a passare su gomma slick nel finale: “Era rischioso. E noi non eravamo nella posizione di dover rischiare. Ovviamente se guidi una Williams puoi prendere tutti i rischi che vuoi: se va bene è fantastico, se non va bene è uguale. Per noi chiaramente un rischio può costare tanto. Cercherò di rimontare domani”.

La prima guida della Mercedes pensa già ad un GP all’attacco domani: “Mi aspettavo di essere in prima fila. Domani avrò un duro lavoro da fare. Quest’anno mi rendo la vita difficile a volte, però se avrò delle opportunità cercherò di coglierle e di fare diversamente rispetto ad oggi. La vittoria è ancora alla portata? Assolutamente. Abbiamo due macchine davanti che sono andate molto forte a Monza e cercheremo di batterle, ma non sarà semplice“.

Foto: Lapresse