23.01 Tristemente la DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire gli sviluppi dell’infortunio dell’azzurro. Non mollare Matteo, siamo tutti con te, oltre la sfortuna!

22.59 In caso di ritiro (assai presumibile) di Berrettini dalle Atp Finals, al suo posto entrerà Jannik Sinner, in quanto prima riserva delle Finals.

22.57 Non ci resta che sperare che Berrettini si rimetta al più presto. Un finale veramente terribile per questa serata che si era aperta in maniera festosa, con la bolgia del Pala AlpiTour a spingere i due giocatori.

22.55 Davvero una mazzata che non ci voleva per tutto il tennis italiano: Berrettini non potrà continuare le Atp Finals e probabilmente non giocherà neanche la Coppa Davis. L’azzurro pare aver accusato un problema piuttosto grave.

NON PUO’ GIOCARE BERRETTINI! In lacrime va verso Zverev sconsolato. Abbraccio commovente fra i due. Siamo senza parole.

PROVA A CONTINUARE BERRETTINI! COME UN LEONE!

“No, non può essere!”. L’esclamazione di Berrettini dopo aver sentito questa fitta. Come se avesse riconosciuto qualcosa di familiare in questo problema agli addominali.

In lacime l’azzurro, visibilmente sconsolato dopo questo problema. Non ci voleva proprio, sia per l’economia di questo torneo, sia per la Coppa Davis.

Si è messo subito le mani in faccia Berrettini che già dopo il punto precedente si era stirato. Come se il problema agli addominali degli Australian Open fosse improvvisamente riemerso.

40-40 Strappa con il dritto Berrettini! Ma c’è qualcosa che non va! Berrettini chiede il fisioterapista.

A-40 Continua ad accelerare Berrettini con il dritto! Palla dell’1-1.

40-40 Largo di poco il dritto anomalo di Berrettini ad uscire.

A-40 Disegna il campo con il dritto Berrettini, trovando tutti gli angoli!

40-40 Regalo di Zverev!! Esagera con la risposta in lunghezza! E’ andata bene in questa circostanza.

30-40 Lontano dalla palla Berrettini, si fa sorprendere e non riesce a passare: palla break pericolosissima.

30-30 Rovescio lungolinea di Zverev con i piedi fuori dal campo! Che soluzione!

30-15 Grande prima al centro per il romano!

15-15 Stavolta è largo il dritto di Zverev dopo il servizio.

15-0 Due ottime accelerazioni di dritto di Berrettini a scardinare il muro eretto da Zverev.

0-1. Volée pazzesca di Zverev su un passante ottimo di Berrettini. Parte bene il teutonico nel secondo set.

40-15 Altro servizio vincente per Zverev.

30-15 Si difende bene con il rovescio in allungo Berrettini.

30-0 Continua a servire come un treno il tedesco.

15-0 Servizio e dritto per Zverev in apertura di secondo set.

INIZIO SECONDO SET

22.35 I due giocatori sono andati in bagno per avere un attimo di pausa dopo un primo set veramente intenso ed avvolgente, giocato in maniera splendida da parte di entrambi.

22.33 Ci sono rimpianti al termine di questo primo set per Matteo Berrettini che ha avuto due set point. L’azzurro aveva resistito per tutto il primo parziale, annullando quattro palle break. Pesa la scarsa percentuale di punti vinti con la seconda: 30%.

9-7 ZVEREV!! RISPOSTA SULLA RIGA!!! IL PRIMO SET E’ DEL TEDESCO!!

8-7 Zverev!! Incrocio delle righe con la prima di servizio! Terzo set point per Zverev.

7-7!!!!!!!! ANNULLA IL SET POINT BERRETTINI!!! PASSANTE DI ROVESCIO E DRITTO IN SICUREZZA A CAMPO APERTO!!

7-6 Zverev! Noooooooo!!! Passa di un soffio la risposta del tedesco, ma Berrettini poteva fare meglio a rete con la stop volley.

6-6!!!! SERVIZIO VINCENTE AD USCIRE!!! ANNULLATO IL SET POINT!!!

6-5 Zverev! Grande prima ad uscire! Set point per il tedesco che in precedenza ne ha annullati due a Berrettini.

5-5. Chirurgico Zverev! Seconda sulla riga e dritto perfetto dall’altra parte!

5-4 Berrettini. Largo l’ultimo dritto inside-in! Perde il minibreak di vantaggio l’azzurro!

5-3 BERRETTINI!!! Corta la risposta di Zverev, non si fa pregare Berrettini con il dritto lungolinea!!

4-3 Berrettini. Sul nastro il rovescio del romano! Era attaccabile la seconda di Zverev!

4-2 BERRETTINI!!!!!!!! IL DRITTO A RIENTRARE IN PASSANTE DI BERRETTINI PIZZICA LA RIGA!!!! ESPLODE IL PALA ALPITOUR!!!

3-2 Berrettini! Dritto pesante dell’azzurro dopo la seconda di servizio, sbaglia Zverev.

2-2. Ancora un punto diretto con il servizio per Berrettini!

2-1 Zverev. Decimo ace per il tedesco con una curva arquata ad uscire.

1-1. Largo di pochissimo il dritto di Berrettini che era riuscito ad entrare nello scambio.

1-0 BERRETTINI!! PRIMA VINCENTE AL CENTRO PER INIZIARE ALLA GRANDE!

6-6 TIEBREAK!! Annulla due set point Zverev e porta il primo set alla lotteria del tiebreak.

A-40 Ancora con la prima al centro il tedesco! Terza palla per andare al tiebreak.

40-40 Grandissima prima di Zverev!

40-A SULLA RIGA IL DRITTO IN AVANZAMENTO DI BERRETTINI!!! CHE PROGRESSIONE!!! SECONDO SET POINT!

40-40 SBAGLIA LO SCHIAFFO AL VOLO ZVEREV DOPO UNA GRANDE PRIMA!!

A-40 Sul nastro il rovescio in back! Altra chance per il tiebreak per Zverev.

40-40 Carica la seconda Zverev e Berrettini sbaglia la risposta! Che occasione!

40-A CAMBIA RITMO CON IL BACK BERRETTINI E ACCELERA CON IL DRITTO!!!! PRIMA PALLA BREAK CHE EQUIVALE A SET POINT!!!!

40-40 STECCA CON IL DRITTO ZVEREV!! Primo game di risposta per Berrettini che va ai vantaggi.

40-30 Entra la prima per Zverev che ha la palla per andare al tiebreak.

30-30 Ace al centro, il nono! Situazione ancora delicatissima.

15-30 Esce il dritto di Berrettini! Aveva avuto una buona chance l’azzurro!

0-30 GRANDE RISPOSTA IN ALLUNGO E POI DRITTO A TUTTO BRACCIO!!!! IN TRANCE AGONISTICA BERRETTINI!!

0-15 A SEGNO BERRETTINI CON IL PASSANTE LUNGOLINEA!!!! L’URLO DELL’AZZURRO!!!

6-5 BERRETTINI!! Gran dritto dopo una seconda lavorata per l’azzurro che costringe ancora Zverev a servire per rimanere nel set!! Si rialzano i cori per Berrettini al Pala AlpiTour!

A-40 ANCORA CON IL SERVIZIO AL CENTRO!!! UN ALTRO ACE!!!

40-40 Si ritrova la palla addosso Berrettini sul back di rovescio e anche questo game si complica.

40-30 ACE AL CENTROOOOO!!!!!! PALLA DEL 6-5 BERRETTINI!

30-30 PAUROSO ZVEREV!! Difese pazzesche sulle righe, per poi mettere i piedi in campo e chiudere con il rovescio.

30-15 Troppo frettoloso nell’esecuzione del dritto Berrettini dopo il servizio.

30-0 Prima ad uscire vincente per Berrettini!

15-0 Concede Zverev con il rovescio! Si è difeso bene sia con il back sia con il top.

5-5. Servizio, dritto e volée alta: Zverev tiene con agio anche questo turno di servizio.

40-30 Entra con i piedi in campo Berrettini con la risposta di rovescio e costringe Zverev all’errore.

40-15 Ottavo ace per Zverev.

30-15 GRANDE RISPOSTA CON IL DRITTO IN ALLUNGO! Profonda e rapida!

30-0 Servizio e dritto: non sbaglia un colpo il tedesco.

15-0 Continua a mettere solo prime di servizio Zverev.

5-4. Due accelerazioni devastanti con il dritto per Berrettini che costringe il suo avversario a servire per rimanere nel primo set.

40-30 Un altro errore in una fase statica dello scambio per Berrettini con il rovescio.

40-15 Rovescio pesante in avanzamento per Berrettini! Due palle per il 5-4.

30-15 SERVIZIO AL CENTRO E DRITTO VINCENTE!

15-15 CON IL POLSO LAVORA IL LUNGOLINEA BERRETTINI! CHE MAZZATA!

0-15 Strappa completamente il movimento del dritto Berrettini.

4-4. Serve come un treno Zverev: sette ace in quattro turni di battuta.

40-0 Tiene il comando del gioco Zverev che trova l’angolo con il dritto.

30-0 Erroraccio in risposta di Berrettini! Voleva giocare carico con il dritto, ma finisce lungo.

15-0 Continua a servire in maniera inarrestabile Zverev.

4-3. Ancora a rete Berrettini! Un’altra palla break annullata e il numero uno italiano resta in testa nel primo set!

A-40 Prima ad uscire e Berrettini non ha bisogno di giocare la volée dopo il servizio.

40-40 Sul nastro la risposta di Zverev!! Annullata anche questa palla break.

40-A IL PASSANTE DI ZVEREV!! Recupero incredibile con il rovescio e passante in corsa! Palla break!

40-40 In una fase interlocutoria dello scambio sbaglia con il rovescio Berrettini: errore grave.

40-30 ACE AL CENTRO IN QUESTO MOMENTO DELICATO!

30-30 RECUPERO INCREDIBILE DI ZVEREV! In corsa offre una palla bassa e stretta a Berrettini che non riesce a tirarla su con il dritto.

30-15 Da destra trova un’altra buonissima traiettoria acuta con il servizio.

15-15 Risposta profonda di Zverev e Berrettini non è veloce ad organizzarsi dopo il movimento del servizio.

15-0 Ottima prima per l’italiano!

3-3. Con il quinto ace Zverev risolve un turno di battuta che poteva complicarsi.

40-30 Si difende, copre il campo Berrettini, corre e Zverev sbaglia con il dritto in avanzamento!

40-15 Doppio fallo in larghezza per il tedesco!

40-0 Quarto ace per Zverev che ha tre palle per l’aggancio.

30-0 Risponde corto Berrettini e Zverev non ha problemi a colpire sul lungolinea di rovescio.

15-0 Altro ace di Zverev: 200 km/h.

3-2. Prima ad uscire, rovescio in back lungolinea e chiusura a rete!! Il Centrale del Pala AlpiTour è una bolgia!

40-30 Buona seconda ad uscire di Berrettini e Zverev sbaglia in risposta!

30-30 SERVIZIO E DRITTO!!! ASSE CONSOLIDATA!

15-30 Si mette a giocare profondo Zverev sull’angolo sinistro e perfora il rovescio di Berrettini.

15-15 Dritto inside-out vincente dietro al servizio!

0-15 Altro tentativo di smorzata che non va in porto per Berrettini: Zverev era lontano dal campo e l’idea era corretta, sbagliata l’esecuzione.

2-2. Lungo di un’inezia il rovescio passante di Berrettini! C’erano delle chance in questo game per l’azzurro!

40-30 Risposta arrembante di Berrettini!!

40-15 Ancora una grande prima per il tedesco.

30-15 Servizio vincente al centro, intanto la regia ci fa vedere che il dritto di Berrettini in precedenza aveva pizzicato la riga! E non ha chiamato il falco… Che amarezza!

15-15 Lungo di un soffio il dritto di Berrettini! L’idea era corretta!

0-15 CHE SCAMBIO HA GIOCATO BERRETTINI!! Rovescio in back a rallentare, si gira sul dritto e spinge a tutta!

2-1. Cambia ritmo con il back e Zverev perde la pazienza con il dritto: può chiudere Berrettini con l’aiuto del nastro.

A-40 ACE AL CENTRO!!! IL SECONDO!!! Altra palla per andare avanti 2-1.

40-40 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO!! ANNULLATA ANCHE QUESTA PALLA BREAK!

40-A Cerca la smorzata Berrettini, ma la gioca in arretramento e non passa: terza palla break in questi primi due game di servizio.

40-40 Stecca con il dritto Berrettini! Scambio rapido e l’azzurro non trova bene la palla.

40-30 Seconda di servizio molto carica e profonda offerta da Berrettini: palla del 2-1.

30-30 Non accompagna bene il movimento del back Berrettini, affossandolo a metà rete.

30-15 Passante incredibile di Zverev con il lungolinea di rovescio! Un po’ corto l’approccio in back di Berrettini.

30-0 PRIMO ACE!!! VA ANCORA ESTERNO!!

15-0 Prima ad uscire splendida! Grandissima curva!

1-1. Tiene senza problemi il servizio Zverev: la prima ha dato una grande mano al tedesco.

40-15 CHE SECONDA AL CENTRO DI ZVEREV! Secondo ace!

30-15 Sbaglia in larghezza con il dritto Zverev, bravo Berrettini ad appoggiarsi sulla seconda palla di servizio.

30-0 Prima al centro che dà il punto a Zverev.

15-0 Risponde bene Berrettini con il rovescio, poi però strappa con il dritto.

1-0! Berrettini annulla due palle break, soffre, ma tiene questo primo turno di servizio!

A-40 Lunga la risposta in allungo di Zverev sul servizio esterno di Berrettini! Palla dell’1-0.

40-40 PRIMA VINCENTE AD USCIRE!!! PROVVIDENZIALE!!

40-A Arriva in ritardo Berrettini sul rovescio e non riesce a mettere in campo la difesa: altra palla break.

40-40 MARTELLA THE HAMMER!!!! PROGRESSIONE INCREDIBILE CON IL DRITTO!!!! QUATTRO ACCELERAZIONI DEVASTANTI!

30-40 Risponde alla grande Zverev in allungo e Berrettini non si organizza con il dritto: palla break.

30-30 Un’altra prima travolgente da sinistra!!! 220 chilometri orari!

15-30 Comanda Zverev e riesce ad incidere con il rovescio lungolinea avvicinandosi con i piedi al campo.

15-15 Servizio vincente al centro!!!

0-15 Lungo il back di Berrettini che non è riuscito a sfondare sul lungolinea di dritto.

COMINCIANO LE ATP FINALS DI ZVEREV E BERRETTINI!! MATTEO BERRETTINI AL SERVIZIO!!

INIZIO PRIMO SET

21.10 Berrettini ha dichiarato di essere un giocatore molto diverso rispetto a due anni fa: quest’anno ci sono delle ambizioni di semifinale per l’allievo di Vincenzo Santopadre.

21.08 Cinque titoli nel 2021 per Zverev: le Olimpiadi, Cincinnati, Vienna, Madrid e ad Acapulco. Due titoli per Berrettini: Belgrado e il Queen’s, primo 500 conquistato in carriera.

21.06 Giudice di sedia dell’incontro Aurelie Tourte che ha arbitrato quest’anno la finale del Roland Garros tra Djokovic e Tsitsipas e due settimane fa quella di Parigi-Bercy fra Djokovic e Medvedev.

21.04 Accolto calorosamente anche Alexander Zverev: coreografia splendida a Torino.

21.03 ATMOSFERA VIBRANTE A TORINO!! GIOCHI DI LUCI PER L’INGRESSO IN CAMPO DI MATTEO BERRETTINI!!! BOATO CHE FA VIBRARE IL PALA ALPITOUR!!

21.01 Matteo Berrettini è diventato anche il primo italiano maschio a qualificarsi per due volte alle Atp Finals: mai nessuno c’era riuscito nell’Era Open.

20.59 Il vincente di questa sfida affronterà martedì Daniil Medvedev, mentre il perdente se la giocherà con Hurkacz.

20.57 Ricordiamo che il match non sarà prodotto solo in pay-tv da Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), ma anche in chiaro su Rai 2.

20.55 Berrettini che in questa stagione ha raggiunto una finale Slam a Wimbledon a differenza di Zverev che non è riuscito ad arrivare a tale traguardo in un Major.

20.53 Il tedesco ha svoltato dopo il torneo olimpico (vinto), vincendo a Cincinnati, inchinandosi in semifinale agli Us Open, ai quarti a Indian Wells, vincitore a Vienna e semifinalista a Parigi-Bercy.

20.51 Zverev si è già laureato Maestro dell’anno nel 2018, alla sua seconda partecipazione, quando vinse in finale con Novak Djokovic.

20.49 Altri tre precedenti: Berrettini ha vinto a Roma nel 2019 e ha perso sempre al Foro Italico nel 2018. L’azzurro ha perso nel 2019 a Shanghai in semifinale.

20.47 I due si sono già affrontati quest’anno in finale a Madrid: è stato il tedesco a vincere 6-7 6-4 6-3 al termine di un match durissimo.

20.45 Granollers e Zeballos vincono in rimonta contro Dodig e Polasek: 4-6 7-6 10-6. Possono partire di conseguenza i preparativi per il match tanto atteso fra Zverev e Berrettini.

20.43 Nel primo match di giornata, Daniil Medvedev se l’è vista brutta, ma è riuscito a scardinare le resistenze di Hubert Hurkacz in rimonta: 6-7 6-3 6-4.

20.41 Mai un italiano è arrivato in semifinale al Master di fine anno: per farlo Berrettini deve battere uno tra Medvedev e Zverev e cercare di superare Hurkacz nel complicatissimo Gruppo Rosso.

20.39 Quella di Berrettini nel 2019 è stata la prima vittoria di un italiano alle Atp Finals: Panatta e Barazzutti, nelle loro partecipazioni, non avevano ottenuto nemmeno un successo.

20.37 Si tratta della seconda partecipazione alle Atp Finals per Matteo Berrettini che nel debutto due anni fa a Londra aveva raccolto una vittoria all’ultima partita contro Dominic Thiem, dopo le sconfitte con Djokovic e Federer.

20.35 Si è concluso il secondo set: Granollers e Zeballos vincono il tiebreak per 12 punti a 10 e trascinano l’incontro al supertiebreak, prolungando ulteriormente il primo match della sessione serale.

20.33 Ancora in corso la partita di doppio che precede questo incontro: Granollers/Zeballos contro Dodig/Polasek sono impegnati in un lunghissimo tiebreak del secondo set.

20.31 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, partita che inaugura il percorso di questi due giocatori nelle Nitto Atp Finals di Torino.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, seconda sfida del Gruppo Rosso nella prima storica edizione italiana delle Nitto Atp Finals di Torino.

Matteo Berrettini si è qualificato per la seconda volta al ballo di fine anno: se nel 2019 già la qualificazione a Londra sembrava essere un sogno, quest’anno il romano arriva al Master con delle credenziali. L’allievo di Vincenzo Santopadre si è detto carico e motivato per questo appuntamento casalingo. L’azzurro viene dalla sconfitta ai quarti di finale in quel di Vienna contro Carlos Alcaraz, poi si è risparmiato proprio per il doppio appuntamento torinese Finals-Davis, per non complicare l’infortunio al collo emerso ad Indian Wells.

Alexander Zverev, qualificato alle Finals per il quinto anno consecutivo, si è già laureato Maestro dell’Anno nel 2018 in finale contro Novak Djokovic. Il tedesco sta vivendo uno dei migliori momenti della carriera: dall’estate in poi è arrivato l’oro olimpico a Tokyo, la vittoria a Cincinnati, la semifinale persa in cinque set agli Us Open contro Djokovic, i quarti a Indian Wells, il successo a Vienna e la semifinale a Parigi-Bercy. Vedremo se il teutonico saprà subito adattarsi alle condizioni di gioco che si presenteranno a Torino.

Berrettini e Zverev si sono già affrontati quattro volte: una vittoria dell’azzurro a Roma nel 2019 (7-5 7-5), tre vittorie del giocatore di Amburgo quest’anno in finale a Madrid, a Roma nel 2018 e a Shanghai nel 2019. Match già fondamentale per la qualificazione: il numero uno italiano deve infatti piazzare almeno due successi per volare in semifinale e se con Hurkacz sembrerebbe un incontro abbordabile, con Zverev e Medvedev il compito è assai più arduo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, secondo match del Gruppo Rosso delle Nitto Atp Finals 2021 che si svolgono al Pala Alpitour di Torino. La partita comincerà alle ore 21.00 e sarà offerta in chiaro su Rai 2, in pay-tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger