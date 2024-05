BREZZA AZZURRA! Tita-Banti si confermano campioni del mondo della classe Nacra 17

Ruggero Tita e Caterina Banti difendono il titolo e si laureano nuovamente Campioni del Mondo nella classe Nacra 17, proseguendo nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La fenomenale coppia mista azzurra ha trionfato quest’oggi a La Grande Motte (Francia) al termine di una settimana esaltante, in cui ha dominato la scena nelle prime giornate per poi neutralizzare tra ieri e oggi la rimonta degli eterni rivali britannici John Gimson/Anna Burnet.

Dopo Aarhus 2018, St. Margarets Bay 2022 e Den Haag 2023, arriva dunque il quarto sigillo iridato in carriera per i fuoriclasse italiani, che salgono a quota tre affermazioni mondiali consecutive e possono mettere nel mirino adesso il poker realizzato dai francesi Billy Besson/Marie Riou tra il 2013 ed il 2016 nelle prime quattro edizioni dei Mondiali Nacra 17.

La Medal Race odierna era di fatto quasi una formalità per il binomio tricolore campione olimpico in carica (bastava un 9° posto per conservare i 18 punti di vantaggio sui primi inseguitori), che ha comunque disputato una regata di alto profilo arrivando al traguardo in seconda piazza subito davanti a Gimson-Burnet, medaglia d’argento con un distacco di 20 punti da Tita-Banti dopo sedici prove complessive.

La festa azzurra è stata firmata anche da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che hanno difeso strenuamente la terza posizione nella generale “marcando” le due coppie svedesi più pericolose e contenendo nel frattempo per soli 2 punti il rientro degli argentini Majdalani-Bosco, vincitori della Medal Race. A conti fatti il settimo posto si è rivelato sufficiente per Ugolini-Giubilei, che si mettono al collo un fantastico bronzo centrando il terzo podio in carriera ai Mondiali (dopo due argenti nel 2021 e 2022).