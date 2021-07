LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: prove libere in tempo reale, Hamilton cerca la reazione. Attesa per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le prove libere e le qualifiche della Sprint Race – La novità della Sprint Race – La presentazione del GP Gran Bretagna

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del weekend del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Silverstone, a partire da oggi, si vedrà qualcosa di nuovo e di non certo trascurabile.

L’intero fine-settimana, infatti, è stato letteralmente rivoluzionato per l’introduzione/esperimento della Sprint Race, corsa di 100 km che domani andrà a delineare la griglia di partenza del GP classico della domenica. Quest’oggi, per questo cambiamento, saranno previste le prove libere 1 di 60 minuti e poi nel tardo pomeriggio le qualifiche della citata Sprint Race: un time-attack con l’impostazione tradizionale di Q1, Q2 e Q3 in cui piloti dovranno spingere al massimo per ottenere un buon riscontro per la prova di domani.

Sabato, dunque, a precedere la Sprint Race ci sarà la FP2, utile per i team soprattutto per testare le monoposto in tutte le condizioni e verificarne il funzionamento. All’atto pratico la gara di 100 km attribuirà punti solo ai primi tre classificati e ci darà, come detto, la classifica per la corsa domenicale.

Sarà da capire come il tutto andrà ad alterare gli equilibri. Si può pensare che ci sarà sempre un confronto molto serrato tra la Mercedes e la Red Bull, con l’olandese Max Verstappen che si presenta forte di un vantaggio di 32 punti sul rivale Lewis Hamilton. Nello stesso tempo la Ferrari dovrà probabilmente correre in difesa su di un tracciato che stressa molto le gomme anteriore, tra gli aspetti critici della SF21.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del weekend del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle ore 15.30, mentre le qualifiche della Sprint Race sono previste alle ore 19.00 italiane. Buon divertimento!

FOTOCATTAGNI