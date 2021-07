NASCAR, Aric Almirola regala il primo successo del 2021 ad Haas

Aric Almirola conquista Loudon nella NASCAR Cup Series al termine di una lunghissima serata condizionata dal maltempo. Il #10 del gruppo vince per la prima volta in carriera nella ‘Magic Mile’, un risultato importantissimo per la stagione del Team Haas. La prestigiosa realtà americana firma il primo acuto del 2021 a poche settimane dai Playoffs.

La prova in New Hampshire si è aperta con una bandiera rossa per pioggia. Il maltempo ha colto di sorpresa la NASCAR che dopo pochi giri ha dovuto interrompere la corsa in seguito ad una carambola in curva 1.

Kyle Busch (Gibbs #18) autore della pole, ha perso il controllo dell’auto nella prima piega, un problema in comune con Martin Truex Jr (Gibbs #19), Denny Hamlin (Gibbs #11) e Ross Chastain (Ganassi #42).

Ryan Blaney è salito in cattedra al restart. Il #12 di Penske ha preso le redini della corsa e dopo aver messo in bacheca le due Stage tutto appariva scontato per lui. L’ipotetica vittoria del giovane alfiere del ‘Capitano’ è stata messa in discussione da Aric Almirola (Haas #10) che con una serie di giri veloce ha raggiunto e superato la ex testa della corsa.

Il pilota Ford ha respinto abilmente il ritorno di Penske con Blaney e Brad Keselowski #2, che hanno provato in tutti i modi a tornare al comando. Secondo posto conclusivo per Christopher Bell, pilota di Gibbs, che ieri si era imposto nella NASCAR Xfinity Series.

Pausa per la Cup Series, che come consuetudine si ferma per i Giochi Olimpici. Appuntamento a Watkins Glen l’8 agosto per iniziare la volata finale verso i Playoffs che scatteranno a settembre dal South Carolina nella mitica location di Darlington.

Classifica finale NASCAR Cup Series Loudon

1 #10 Aric Almirola +21 LEADER 2 #20 Christopher Bell +7 +00.697 3 #2 Brad Keselowski +8 +05.257 4 #22 Joey Logano +11 +06.373 5 #12 Ryan Blaney +2 +09.315 6 #4 Kevin Harvick +6 +09.416 7 #5 Kyle Larson +3 +15.159 8 #42 Ross Chastain +12 +17.015 9 #48 Alex Bowman −4 +20.271 10 #11 Denny Hamlin −4 +22.747 11 #21 Matt DiBenedetto +3 +23.787 12 #19 Martin Truex Jr. −10 +26.720 13 #8 Tyler Reddick −5 +29.022 14 #41 Cole Custer +7 +29.739 15 #47 Ricky Stenhouse Jr. +14 +31.131 16 #1 Kurt Busch −12 1 LAP 17 #3 Austin Dillon −4 1 LAP 18 #9 Chase Elliott −15 1 LAP 19 #43 Erik Jones +5 1 LAP 20 #99 Daniel Suarez +11 1 LAP

Foto: LaPresse