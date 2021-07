Griglia di partenza F1, GP Gran Bretagna: Verstappen in pole position, Leclerc 4°. Russell penalizzato, Sainz sorride

Max Verstappena ha vinto la Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. L’olandese, scattato dalla seconda piazzola, si è imposto nella prima gara veloce (100 km) della storia per la Formula Uno. Il pilota della Red Bull ha operato il sorpasso al via nei confronti di Lewis Hamilton, ha guadagnato tre punti pesantissimi per la classifica generale (di cui è sempre più leader) e ha conquistato la pole position per il Gran Premio di domani, la gara vera e propria sulla distanza di 300 km.

Il leader del campionato ha travolto in maniera impetuosa il sette volte Campione del Mondo, incapace di sfruttare al meglio lo prima posizione sulla griglia della pista a lui più gradita. Il pilota della Mercedes sarà così costretto a scattare in seconda posizione tra meno di ventiquattro ore, si infiammerà ulteriormente il duello col suo grande rivale per il titolo iridato. Valtteri Bottas aprirà la seconda fila con l’altra Mercedes, affiancato da un maiuscolo Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari ha conservato la piazza conquistata nelle qualifiche di ieri e domenica tenterà un nuovo assalto al podio.

Lo spagnolo Carlos Sainz ha avuto un contatto con George Russell nel corso del primo giro e ha dovuto inscenare una gara veloce tutta in rimonta. L’alfiere della Ferrari partirà dunque dalla decima piazzola nel Gran Premio, dopo la penalità inflitta a Russell. In terza fila troveremo le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, poi a seguire Fernando Alonso (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin). Sergio Perez ha commesso un grosso errore con l’altra Red Bull e domani sarà chiamato a una complessa rimonta dall’ultima posizione, visto che si è ritirato all’ultima giro mentre era 18mo.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1, e l’ordine d’arrivo della rivoluzionaria Sprint Qualifying.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA F1 2021

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. George Russell (Williams)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Sergio Perez (Red Bull)

ORDINE D’ARRIVO SPRINT QUALIFYING GP GRAN BRETAGNA F1 2021

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.430 – –

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+7.502 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+11.278 – –

5 Lando NORRIS McLaren+24.111 – –

6 Daniel RICCIARDO McLaren+30.959 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+43.527 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+44.439 – –

9 George RUSSELL Williams+46.652 – –

10 Esteban OCON Alpine+47.395 – –

11 Carlos SAINZ Ferrari+47.798 – –

12 Pierre GASLY AlphaTauri+48.763 – –

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+50.677 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+52.179 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+53.225 – –

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+53.567 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+55.162 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+68.213 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+77.648 1

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 1

