Lewis Hamilton ha tamponato Max Verstappen in avvio del secondo giro del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il britannico, scattato dalla seconda piazzola alle spalle dell’olandese, ha inscenato un meravigliosa duello con l’avversario nel corso del primo giro, cercando il sorpasso in tre occasioni. L’alfiere della Mercedes non è riuscito nel suo intento, ha preso la scia lungo il rettilineo e alla prima curva lo ha toccato al posteriore con il suo anteriore. Il leader del Mondiale si è girato ed è finito contro le barriere, terminando anzitempo la sua gara.

HAMILTON TAMPONA VERSTAPPEN, OLANDESE A MURO! MONDIALE RIAPERTO

Charles Leclerc è balzato in testa al volante della Ferrari, mentre Hamilton si è accodato in seconda posizione. I commissari hanno subito sventolato la bandiera rossa e dunque il Gran Premio riprenderà successivamente con le posizioni in essere al momento dello stop. Chiaramente questo incidente cambia le sorti del Mondiale perché Verstappen marcherà uno 0 pesantissimo e Hamilton potrebbe accorciare le distanze in graduatoria se dovesse riuscire a ottenere un buon risultato in questa domenica, anche se potrebbe dovere fare i conti con una penalità. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

VIDEO INCIDENTE HAMILTON-VERSTAPPEN GP GRAN BRETAGNA

#BritishGP Así fue el accidente entre Hamilton y Verstappen que dejó afuera al líder del mundial pic.twitter.com/x3vZzHsq6a — F1 + (@F1plus__) July 18, 2021

Foto: Lapresse