Volto rabbuiato. Lewis Hamilton non è soddisfatto del secondo posto nella prima Sprint Race della storia in F1. Il nuovo format, varato dalla FIA per scompaginare le carte, in realtà ha confermato quello che già si era visto e sentito: Lewis contro Max Verstappen.

In questa prova il cui risultato ha portato alla definizione della griglia di partenza di domani, la vittoria (pole-position) è andata all’olandese della Red Bull a precedere i due alfieri della Stella a tre punte Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto uno splendido Charles Leclerc con la Ferrari, mentre undicesimo Carlos Sainz con l’altra Rossa, condizionato da un contatto con George Russell (Williams) nelle prime fasi.

L’asso nativo di Stevenage ha pagato a caro prezzo una partenza non brillante, perdendo la posizione nei confronti di Max. Ricordiamo infatti che l’ordine di oggi in griglia era dato dal time-attack di ieri.

“Ho dato tutto, ringrazio i tifosi per il sostegno. Ieri mi sono divertito e credo che questo format debba essere riproposto. Purtroppo oggi lo start non è stato dei migliori e non ho potuto fare molto. Max aveva un grande ritmo e per domani dovremo inventarci qualcosa. Hanno un motore molto potente e quindi sarà dura vincere. Io, però, metterò in pista tutto quello che ho“, le parole di Lewis.

