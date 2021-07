Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha mostrato tutto il suo entusiasmo al termine della Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Charles Leclerc ha infatti conquistato un quarto posto in questa gara veloce e così domani potrà scattare dalla seconda fila in occasione del Gran Premio vero e proprio, la canonica prova sulla consueta distanza dei 300 km.

Il monegasco ha disputato una buona prova e ha chiuso non lontano da Max Verstappen e dalle due Red Bull, domani potrebbe tentare l’assalto a un risultato di prestigio e infatti Binotto è convinto: “Contento per Leclerc, bene, molto bene. Credo anche la macchina, per come si è comportata su una pista molto difficile per noi. La squadra ha reagito bene dopo la Francia, ha saputo lavorare, ha pensato ad assetti diversi, penso che la macchina sia in crescita e sono fiducioso per il resto della stagione“.

Il team principal si è poi proiettato verso la gara: “Sognare si può? Dobbiamo. Domani sarà una bella gara, abbiamo visto che si soffre di blistering, forse farà ancora più caldo. Sarà una gara lunga, molto lunga, potrà generare situazioni e dovremo essere pronti“.

Foto: Florent Gooden – LPS