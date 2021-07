F1, che Ferrari nelle FP2 a Silverstone! Solo Verstappen davanti a Leclerc e Sainz!

Il sabato di Silverstone si è aperto con la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. I team hanno sfruttato questi ultimi 60 minuti di test come warm-up in vista della Sprint Race pomeridiana ed in generale per simulare il passo gara anche in ottica GP.

Programmi di lavoro differenziati tra le varie scuderie di vertice che hanno reso questo turno abbastanza difficile da decifrare in termini di possibili valori in campo sul ritmo, mettendo comunque in luce le qualità di Mercedes e Red Bull sulla pista del Northamptonshire.

Max Verstappen ha stampato il giro più veloce delle FP2 in 1’29″902, al termine di una buonissima simulazione di Sprint Race su gomma media alla guida di una Red Bull decisamente bilanciata rispetto alla qualifica di ieri. Buoni riscontri anche per la Ferrari, con il secondo posto di Charles Leclerc (gomma media) ed il terzo di Carlos Sainz (gomma soft) rispettivamente a 375 e 605 millesimi dalla vetta.

Quarta piazza a 805 millesimi dal leader per l’Alpine di Esteban Ocon, che si è concentrato fin da subito sulla Sprint Race girando abbastanza scarico di carburante con entrambe le mescole più soffici, precedendo in classifica la Red Bull di un opaco Sergio Perez (5° a 0.898 dal compagno di squadra).

McLaren non particolarmente brillante nella simulazione della Qualifica Sprint con il sesto ed il settimo posto di Lando Norris e Daniel Ricciardo in 1’31″0 a oltre 1″ di ritardo dalla testa. Strategia completamente diversa in casa Mercedes, che ha cominciato il turno a serbatoi pieni lavorando esclusivamente in ottica Gran Premio con un passo abbastanza incoraggiante.

Lewis Hamilton ha provato un primo stint da 12 giri con gomma hard ed un secondo run da 12 tornate con pneumatici soft, mentre Valtteri Bottas ha fatto il percorso inverso a parità di condizioni in termini di carico. Ottava piazza per il britannico in 1’31″1, nona per il finlandese sempre in 1’31″1 a 1″2 di gap dal miglior crono di Verstappen.

CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA F1 2021

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.902 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.375 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.605 6

4 Esteban OCON Alpine+0.805 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.128 5

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.132 5

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.229 4

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.278 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.286 4

11 George RUSSELL Williams+1.335 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.361 2

13 Fernando ALONSO Alpine+1.387 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.426 3

15 Nicholas LATIFI Williams+1.435 6

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.502 4

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.691 5

18 Lance STROLL Aston Martin+2.139 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.572 4

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.115 3

ORARIO SPRINT RACE SU TV8

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

Foto: Lapresse