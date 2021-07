F1 oggi, GP Gran Bretagna 2021: orari FP2 e sprint race, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 17 luglio, si fa la storia. A Silverstone (Gran Bretagna) andrà in scena la prima Sprint Race in F1. L’appuntamento britannico sarà quello dell’innovazione e dell’esperimento.

Un programma sconvolto con le prove libere 2 alle ore 13.00 italiane a precedere la corsa sprint prevista alle ore 17.30. Un fine-settimana, come detto, già modificato con la disputa ieri delle qualifiche per questa prova con Lewis Hamilton (Mercedes) che ha ottenuto il miglior tempo a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Non una pole-position, ma comunque una dimostrazione di forza da parte di Lewis che così ha voluto rispondere a Max.

Molto bene Charles Leclerc, con la Ferrari, in seconda fila in questa Sprint Race grazie al quarto tempo di ieri, mentre più indietro lo spagnolo Carlos Sainz, nono e poco fortunato nel computo complessivo visto il distacco minimo dal team-mate. Si prospetta quindi una gara molto tirata: 17 giri, senza soste ai box. Servirà ritmo e grande aggressività.

Di seguito il programma di oggi e come seguire l’appuntamento in tv:

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA

PROVE LIBERE 2 (ORARIO ITALIANO)

Sabato 17 luglio, ore 13.00-14.00

SPRINT RACE (ORARIO ITALIANO)

Sabato 17 luglio, ore 17.30

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita e in chiaro la qualifica sprint a partire dalle ore 20.15. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere 2 che saranno visibili su Sky Sport in esclusiva.

STREAMING – Il Gran Premio di Gran Bretagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Sabato 17 luglio

Ore 9.45: Sprint Race 1 F2

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13.00: Prove Libere 2 F1

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 15.40: Sprint Race 2 F2

Ore 16.45: #SkyMotori

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Sprint Race

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live Show

PROGRAMMA TV8

Sabato 17 luglio

ore 20.15, F1, Sprint Race, differita – Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere 2 che saranno visibili su Sky Sport in esclusiva.

Foto: LaPresse