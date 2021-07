F1, orario Sprint Race 17 luglio: programma GP Gran Bretagna 2021, tv streaming, guida Sky e TV8

Tutto è pronto a Silverstone per il weekend di gara sperimentale valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo una prima giornata riservata a 60 minuti di prove libere e alla qualifica, domani andrà in scena una nuova sessione di prove libere e a seguire la prima Sprint Race della storia di questo campionato.

La Sprint Race (o Sprint Qualifying) si disputerà sabato 17 luglio alle ore 17.30 italiane e determinerà la griglia di partenza per la gara vera e propria, in programma come di consueto domenica. La manche del sabato pomeriggio, con ordine di partenza stabilito in base ai risultati delle qualifiche del venerdì, va in scena sulla distanza dei 17 giri e assegna (pochi) punti iridati ai primi 3 classificati.

Tutte le sessioni del fine settimana britannico verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la Sprint Race di domani pomeriggio in differita dalle ore 20.15. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della prima Sprint Race di sempre in Formula 1.

Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato valevole per il GP Gran Bretagna 2021 di F1:

PROGRAMMA SPRINT RACE F1 GP GRAN BRETAGNA 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 17 luglio

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.30-18.00, F1, Sprint Race, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 luglio

ore 20.15, F1, Sprint Qualifying, differita

FOTOCATTAGNI