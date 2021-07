Valtteri Bottas ha conquistato il terzo posto nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il finlandese si è piazzato alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton nella prima gara sprint della storia per la Formula Uno, 100 km senza soste che hanno definito la griglia di partenza per il Gran Premio vero e proprio di domani, la consueta gara sulla distanza dei 300 km.

L’alfiere della Mercedes scatterà così dalla terza piazzola nella prova di domani e proverà a migliorare il risultato odierno. Il nordico, che ha cercato l’azzardo delle gomme soft, ha analizzato: “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo provato a sorprendere Verstappen in partenza. In curva 1 sono rimasto un po’ bloccato, non sono riuscito a sfruttare al meglio lo slancio“.

Valtteri Bottas ha proseguito: “Ci sono state un po’ di bolle sulle gomme, è andata così. La gara di oggi dimostra che domani non sarà semplice, soprattutto se farà ancora più caldo. Ora abbiamo più informazioni e vedremo cosa potrà accadere“.

Foto: Lapresse