Guardando le classifiche iridate di Formula Uno si noterà come Max Verstappen sia al comando con 32 punti di vantaggio su Lewis Hamilton nel Mondiale piloti, mentre la Red Bull ne abbia 44 di margine sulla Mercedes in quello costruttori. Ciò che balza all’occhio, però, è la tendenza particolarmente favorevole al ventitreenne olandese e al team di matrice austriaca. Super Max ha vinto quattro delle ultime cinque gare e l’unica a essergli sfuggita, peraltro a causa dell’esplosione di uno pneumatico a pochi giri dal termine, è andata al compagno di squadra Checo Perez.

Insomma, dati alla mano, è evidente come le gerarchie siano cambiate. Per la prima volta dalla nascita dell’era turbo-ibrida, Mercedes non è più la potenza egemone. Attenzione però, perché la strada è ancora molto lunga. Sinora si sono disputati 9 Gran Premi, ma ne mancano ancora 14 all’appello. Questo significa che non siamo ancora arrivati neppure a metà stagione! Inoltre, è lecito attendersi una reazione da parte di chi ha perso lo scettro.

Già, perché Hamilton e la Stella a tre punte, alla quale il britannico si è legato sino al termine del 2023, sono rimasti stupiti dal rendimento mostrato da Red Bull nel trittico composto dai GP di Francia, Stiria e Austria. Gli aggiornamenti portati al Paul Ricard da Honda e dal team di base a Milton Keynes si sono dimostrati particolarmente efficaci, cogliendo di sorpresa la squadra diretta da Toto Wolff, la quale chiaramente non ha potuto reagire in virtù del calendario compresso. A Silverstone, però, i valori in campo potrebbero cambiare.

In primis perché verosimilmente gli ingegneri di Brackley presenteranno delle contromisure sulla W12, apparsa in affanno rispetto alla RB16B soprattutto in Austria. In secondo luogo perché le mescole portate da Pirelli in Gran Bretagna saranno la C1, la C2 e la C3, ovvero le tre più dure. Sinora questa combinazione di pneumatici è stata utilizzata solamente nei GP di Portogallo e Spagna, guarda caso gli unici in cui Mercedes è stata indiscutibilmente superiore a Red Bull. In terza istanza non bisogna dimenticare come Silverstone sia un feudo di Lewis Hamilton, che ha raccolto 6 vittorie e due secondi posti delle ultime 8 gare disputate, per un totale di 188 punti su un massimo teorico di 203!

Insomma, la combo di tre colpi sferrati da Verstappen e dalla Red Bull si è sicuramente fatta sentire, ma è plausibile pensare che ora Hamilton e la Mercedes siano pronti al contrattacco. Quale posto migliore di Silverstone, gara di casa di Lewis, per lanciarlo e dimostrare che il Mondiale è ancora ben lungi dall’essere finito?

Foto: La Presse