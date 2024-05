Ginnastica artistica, l’Italia conquista l’argento juniores agli Europei. Giulia Perotti seconda nell’all-around

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre juniores degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La nostra Nazionale under 16 ha concluso la gara con il punteggio di 153.527, pagando purtroppo ben cinque cadute nella rotazione alla trave e inchinandosi così al cospetto della Francia, impostasi con 155.763. Le azzurrine non sono così riuscite a difendere il titolo portato a casa due anni fa da Monaco, ma di fronte al pubblico della Fiera di Rimini sono riuscite comunque a confermarsi sul podio continentale a dimostrazione della qualità del movimento tricolore.

Giulia Perotti si è messa al collo l’argento nel concorso generale individuale con il punteggio complessivo di 52.498. La portacolori della Libertas Vercelli, allenata da Enrico Pozzo e Federica Gatti, si è ben espressa alle parallele asimmetriche (13.733), ha sfoggiato la sua eleganza al corpo libero (13.166, purtroppo tre decimi di penalità per un’uscita di pedana), sbavature alla trave (12.433) e volteggio da 13.166. Emma Fioravanti ha chiuso al quarto posto sul giro completo con il punteggio di 49.864 (13.366 alla tavola, 12.066 sugli staggi, 11.166 sui 10 cm, 13.266 al quadrato), appena davanti a Benedetta Gava (49.798: 13.866, 11.266, 11.833, 12.833). Emma Puato decima con 48.832 (13.433, 12.366, 10.333, 12.700).

A prendersi la copertina è stata la francese Elena Colas, autrice di una gara di grande impatto: 13.866 al volteggio con un doppio avvitamento, superbe parallele da 13.900, 12.466 alla trave nonostante una caduta, 13.033 al corpo libero. La transalpina ha vinto l’all-around con 53.265, facendo festa sul podio insieme a Maiana Prat (terza con 50.899). Belgio terzo nella gara a squadre con 148.662 davanti a Germania (148.063) e a Gran Bretagna (147.531).

Si tornerà in pedana domenica mattina per le Finali di Specialità, a cui l’Italia sarà presente in massa: Emma Fioravanti (13.266) e Giulia Perotti (13.166) sono prima e seconda al corpo libero; Giulia Perotti avanza alla trave con il sesto riscontro (12.433), la migliore è stata la tedesca Madita Mayr (13.066); Giulia Perotti promossa alle parallele asimmetriche con il secondo punteggio (13.733) dietro a Colas (13.900); Benedetta Gava (13.449) ed Emma Puato (13.299) qualificate alla finale al volteggio con secondo e terzo accredito alle spalle di Colas (13.483).