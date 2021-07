F1 oggi, GP Gran Bretagna 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, alle ore 16.00, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato di Silverstone calerà il sipario su un weekend molto particolare condito da tante novità: le nuove gomme portate da Pirelli e soprattutto la Sprint Race.

Il format voluto dalla FIA per cambiare un po’ le carte in tavola, in realtà, non ha sortito gli effetti sperati. Alla fine della fiera, infatti, si è assistito a una conferma dello status quo e infatti ad aggiudicarsi la prova è stato l’olandese Max Verstappen che in questo modo ha realizzato la pole-position di questo GP oltre al fatto di aver conquistato tre punti in campionato. Giova ricordare che la corsa sprint aveva come valenza quella di definire la griglia di partenza della gara domenicale e nello stesso tempo attribuiva punti mondiali ai primi tre classificati. Pertanto, Max, il britannico Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas sulle due Mercedes hanno aggiornato il proprio punteggio nella graduatoria generale.

Partendo in pole, l’olandese della Red Bull avrà un vantaggio di non poco conto e Hamilton sarà costretto al numero nel primo giro per cercare di cambiare le sorti della sfida. Speranze ci sono poi in casa Ferrari. Il quarto di Charles Leclerc nella Sprint Race ha alimentato ottimismo nella scuderia di Maranello. Charles, con le medie, ha fatto vedere un ottimo passo simile a quello di Bottas. Pertanto, se il monegasco riuscisse a beffare il finnico al via potrebbe avere delle chance da podio. Discorso diverso per Carlos Sainz che, complice una corsa sprint condizionata da un contatto con George Russell (penalizzato di tre posizioni in griglia e 12°), dovrà cercare di rimontare della decima posizione.

Di seguito il programma del GP di Gran Bretagna e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA

DOMENICA 18 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00 Gara

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita e in chiaro la gara alle ore 19.00.

STREAMING – Il Gran Premio di Gran Bretagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre la differita della gara sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

DOMENICA 18 LUGLIO

Ore 11.45: Formula Race F2

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16.00: Gara F1

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 20.00: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

DOMENICA 18 LUGLIO

Ore 19.00: Gara F1 – Differita

Foto: Xavi Bonilla / LPS