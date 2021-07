F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifica sprint

Quest’oggi, sabato 17 luglio, la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 verrà stabilita in maniera del tutto inedita. Infatti, per la prima volta nella storia, si disputerà la qualifica sprint, o sprint race che dir si voglia. Si tratta di una mini-gara di 100 km senza obbligo di pit-stop e senza limiti di consumo, al cui termine verranno conferiti punti valevoli per il Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo).

Il primo a passare sotto la bandiera a scacchi dopo i 17 giri odierni otterrà la pole position. Le nove pole messe in palio nel 2021 sono state ottenute da quattro piloti diversi. Al momento Max Verstappen domina la scena con quattro (Bahrain, Francia, Stiria, Austria). Peraltro l’olandese è in striscia aperta di tre migliori prestazioni in qualifica consecutive. Due pole sono invece finite nelle mani di Lewis Hamilton (Imola, Spagna) e altrettante sono state appannaggio di Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian). Infine Valtteri Bottas è stato il più rapido in Portogallo. Da inizio stagione, solamente quattro volte su nove chi ha realizzato la pole è poi stato in grado di convertirla in vittoria, ma Verstappen lo ha fatto negli ultimi tre GP disputati. Dunque, come seguire l’inedita qualifica sprint in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita e in chiaro la qualifica sprint a partire dalle ore 20.15. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Gran Bretagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

F1 SU TV8, GP GRAN BRETAGNA 2021 OGGI

PROVE LIBERE 2 (ORARIO ITALIANO)

Sabato 17 luglio, ore 13.00-14.00 – Prove Libere 2 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8

QUALIFICA SPRINT (ORARIO ITALIANO)

Sabato 17 luglio, ore 17.30 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Sabato 17 luglio, ore 20.15 – Differita su TV8 (8 Digitale Terrestre e 125 Sky)

