Un venerdì non troppo positivo per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha concluso al nono posto le sue qualifiche di questo particolare venerdì di Silverstone. Si parla di time-attack dal momento che sul circuito britannico, sede di questa tappa del Mondiale 2021 di F1, andrà in scena la prima Sprint Race (domani) della storia del Circus.

Il format, scelto per animare un po’ l’interesse per la categoria, avrà una lunghezza limitata (17 giri) e permetterà ai piloti di competere spingendo dalla prima all’ultima tornata in una prova particolare che delineerà la griglia di partenza della corsa domenicale sulla base del risultato finale e in seconda battuta assegnerà i punti ai primi tre classificati.

Da questo punto di vista le qualifiche odierne, che fungevano da graduatoria per la Sprint Race citata, non hanno sorriso a Sainz che per pochi decimi dovrà partire domani in quinta fila: “Sono state delle qualifiche che fino alla Q1 mi avevano dato dei buoni riscontri, successivamente non avevo più lo stesso feeling. Non possiamo fare altro che analizzare e spingere per domani“, le poche parole di Carlos ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse