Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ha analizzato la prestazione della Rossa nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Buon quarto posto di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è stato toccato da George Russell nel corso del primo giro e non è riuscito ad andare oltre l’undicesimo posto. Da queste posizioni i due piloti del Cavallino Rampante scatteranno nella gara vera e propria sulla distanza canonica dei 300 km.

Laurent Mekies ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1: “Charles è riuscito a rimanere in contatto con le macchine davanti a lui che sono sulla carta più veloci in questo momento. Questo è buon segno per noi”. Il rappresentante della Scuderia di Maranello ha poi proseguito: “Fondamentale per noi è tenere il ritmo dei primi, come oggi. Questo vuol dire battere tutti quelli che sono dietro di noi. Andare a competere con quelli davanti sarebbe già una cosa importante per noi, su una pista come questa che è indicativa sul valore complessivo della vettura”.

Foto: Lapresse