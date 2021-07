Si può parlare di sorpresa nel vedere Lewis Hamilton davanti a tutti a Silverstone (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2021 di F1? Guardando alla storia assolutamente no, ma quanto accaduto ieri nel corso delle prove libere 1 faceva pensare che Mercedes avesse ancora tanto da fare per recuperare terreno nei confronti di Red Bull.

Lewis, però, ha stupito tutti nelle particolari qualifiche della Sprint Race che si terrà quest’oggi, novità assoluta del Circus. Un time-attack fantastico nel quale il britannico ha dato un saggio delle proprie qualità. Nello stesso modo, Max Verstappen ha sofferto di un anomalo sottosterzo che non gli ha permesso di replicare quanto fatto nella FP1.

Ad analizzare quanto accaduto è stato il consulente dei “bibitari” Helmut Marko: “Non siamo riusciti a portare le gomme nel giusto range di temperatura. In più abbiamo perso molto nel confronto con Mercedes in rettilineo: le Frecce Nere sono chiaramente più veloci di noi nel primo settore“, ha sottolineato Marko.

Un aspetto un po’ strano visto che in avvicinamento a questo fine-settimana si erano sprecati gli elogi nel confronti della Power Unit Honda. Il ragionamento è che, molto probabilmente, la Mercedes ha trovato un ottimo bilanciamento, pur girando con un assetto molto scarico dal punto di visto aerodinamico. Altro aspetto poi che ha sorriso a Hamilton è stato l’abbassamento della temperatura secondo Marko: “Ha inciso in loro favore, noi abbiamo cambiato qualcosa nell’assetto, ma non ha funzionato“, ha aggiunto il 78enne nativo di Graz a RacingNews365.

Foto: LaPresse