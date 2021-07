F1, la sprint race assegna punti per il Mondiale! Il regolamento

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sarà il 1045° nella storia della Formula Uno, cionondimeno sarà il primo di sempre ad assegnare punti valevoli per il Mondiale in due momenti differenti del weekend. Vero che nei 71 anni di storia del Circus si è visto di tutto anche in tema di sistema di punteggio, ma la dinamica a cui assisteremo nelle prossime ore è assolutamente inedita.

Oggi è infatti il giorno della qualifica sprint, o sprint race che dir si voglia. Le qualifiche di ieri sono servite “solo” a determinare la griglia di partenza per l’appuntamento odierno, il quale non era mai andato in scena prima d’ora. La qualifica sprint è a tutti gli effetti una mini-gara lunga 100 km, ovvero poco meno di un terzo di GP, che verrà utilizzata per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio di domenica.

La novità ne porta con sé un’altra, poiché la sprint race assegnerà, seppur in maniera esigua, punti valevoli per il Mondiale. Tali punti si sommeranno a quelli conferiti canonicamente durante il Gran Premio. Nel dettaglio, oggi chi passerà per primo sul traguardo guadagnerà 3 punti, il secondo ne otterrà 2 e il terzo 1. Domenica, invece, non cambierà nulla. Verranno assegnati 25 punti al vincitore, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono e 1 al decimo. Inoltre ci sarà sempre 1 punto extra per l’autore del giro più veloce se questi dovesse classificarsi nella top-ten. Attenzione, il punto per il giro veloce esiste solo domenica, non nella sprint race.

Insomma, rispetto alle abitudini cambia poco. L’unica novità è che ai punti del Gran Premio andranno sommati quelli del sabato, che però spostano poco. Un pilota in grado di vincere sia la qualifica sprint che la gara, realizzando il giro più veloce, marcherebbe 29 punti anziché 26. Al contrario, se qualcuno dovesse passare per primo sul traguardo della sprint race e ritirarsi domenica, uscirebbe dal weekend con 3 punti. Meglio di niente, ma comunque briciole rispetto a chi dovesse ottenere i risultati più pesanti nel GP.

Foto: La Presse