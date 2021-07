Archiviato un venerdì ad altissima intensità, il weekend di Silverstone continua quest’oggi con un sabato inedito che vedrà il debutto assoluto della Qualifica Sprint nel Mondiale di Formula Uno 2021. In realtà il programma odierno si aprirà alle ore 13 con 60 minuti di prove libere valevoli principalmente come warm-up in vista della Sprint Race pomeridiana.

Si profila una nuova appassionante sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la vittoria della Sprint Qualifying, una mini-gara da 17 giri (circa 100 km) che stabilirà la griglia di partenza della gara domenicale mettendo inoltre in palio alcuni punti per il campionato ai primi 3 classificati (3 punti al 1°, 2 al 2°, 1 al 3°).

Manche che non prevede il consueto pit-stop obbligatorio ed in cui i team avranno libertà totale di scelta per quanto riguarda gli pneumatici da montare in partenza. Lo spunto al via sarà di conseguenza fondamentale per il risultato finale, alla luce del rischio tangibile che possano formarsi dei trenini nel corso della gara con pochissimi sorpassi.

Mercedes e Red Bull sembrano un passo avanti rispetto alla concorrenza e potrebbero monopolizzare le prime quattro posizioni, specialmente nel caso in cui Sergio Perez dovesse trovare una buona partenza dalla terza fila. Charles Leclerc, 4° in griglia con la Ferrari, avrà come primo obiettivo quello di difendere almeno la quinta piazza e precedere entrambe le McLaren.

Carlos Sainz dovrà invece provare a rimontare dalla nona piazza con la seconda Rossa per avere una posizione di partenza migliore in vista del Gran Premio, ma dovrà sbarazzarsi assolutamente della Williams di George Russell per non perdere il treno delle McLaren e per staccare altre vetture del midfield in agguato come Aston Martin (Vettel 10°), Alpine (Alonso 11°) e AlphaTauri (Gasly 12°).

Foto: Lapresse