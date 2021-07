Carlos Sainz chiude con parecchio amaro in bocca il suo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato di Silverstone lo spagnolo ha avuto diversi intoppi, iniziando già dalla giornata di ieri. Dopo il contatto con George Russell nel corso del primo giro della Qualifying Race, fino al problema al pit-stop odierno che è costato allo spagnolo circa 10 secondi e, soprattutto, la possibilità di superare Daniel Ricciardo.

Le parole del nativo di Madrid al termine della gara sottolineano proprio questo aspetto: “Peccato, oggi è stata una bella gara – sottolinea l’ex McLaren e Renault ai microfoni di Sky Sport -. Siamo sempre stati all’attacco e quando avevamo pista libera e aria pulita, avevamo a disposizione un passo davvero notevole. Incredibile come la macchina filasse oggi, un vero piacere guidarla con un bilanciamento così positivo”.

La gara dello spagnolo, come detto, si è incentrata sul duello con Daniel Ricciardo che ha difeso con le unghie e con i denti il suo quinto posto: “Avevo provato l’overcut sull’australiano e ce la stavo facendo. Quindi è arrivato quel guaio ai box che mi è costato a caro prezzo. Peccato, proprio oggi è arrivato il primo intoppo ai box, cose che possono capitare. Non ho nulla da dire al mio team che, anche in questa occasione, ha compiuto un ottimo lavoro”.

A questo punto mirino verso l’Ungheria, una pista che sembrerebbe ideale per la SF21. “Assomiglia a Montecarlo, dove avevamo il passo per vincere, senza mezzi termini. Oggi no, Red Bull e Mercedes erano più forti. Noi contiamo di fare bene a Budapest, con rinnovata fiducia dopo questo weekend inglese”.

Foto: Lapresse