F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2021: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario differita

Anche se oggi, sabato 17 luglio, è la giornata della tanto attesa Qualifying Race, è già tempo di pensare alla giornata di domenica. Domani, infatti, vivremo il vero Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il circuito di Silverstone, nel quale vedremo ben 140.000 spettatori, si appresta a vivere l’ennesimo capitolo della saga tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, sempre più uno contro uno nella lotta per il titolo.

Il padrone di casa cercherà di sfruttare al meglio la gara di Silverstone, uno dei circuiti sui quali ha vinto di più in carriera. Ricordiamo, tra le altre cose, il successo su 3 ruote di 12 mesi fa, per sottolineare come il “Re Nero” sia davvero il “Re del Northamptonshire”. Dall’altra parte, invece, c’è Max Verstappen che proverà a mantenere il suo ampio margine di vantaggio in classifica generale. Ci sarà sole e caldo nella giornata di domani, per cui attenzione alle gomme!

IN TV – Il Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (125 di Sky e 8 dgt) garantirà la differita della gara dalle ore 19.00. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara di Silverstone.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – F1

Domenica 18 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Differita gara su TV8: ore 19.00

Replica gara su Sky Sport F1: ore 19.00, 21.30 e 00.30

FOTOCATTAGNI