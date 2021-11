CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

21.54 Per la Ferrari il bicchiere è mezzo pieno, perché torna da Città del Messico con il terzo posto tra i costruttori ed anche un buon gruzzolo di punti sulla McLaren. Al tempo stesso, tuttavia, Gasly è risultato inattaccabile con l’AlphaTauri, mentre Sainz è stato doppiato da Verstappen (dopo che aveva dovuto restituire la posizione a Leclerc per un ordine di scuderia). Ci auguriamo che nel 2022 il film sia ben diverso…

21.52 La classifica costruttori, completamente riaperta. Sorpasso della Ferrari sulla McLaren.

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull 477,5

3. Ferrari 268,5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0

21.49 Il pacchetto Verstappen-Red Bull si è rivelato dominante come mai prima in questa stagione. E’ chiaro che la gara si è decisa in partenza: Bottas finirà senz’altro sotto processo per non aver difeso la posizione nei confronti dell’olandese con maggior ardore.

21.48 La classifica piloti aggiornata:

1. Max Verstappen (Red Bull) 312,5

2. Lewis Hamilton (Hamilton) 293,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Perez (Red Bull) 165

5. Lando Norris (McLaren) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 138

7. Carlos Sainz (Ferrari) 130,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 86

10. Fernando Alonso (Alpine) 60

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 42

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

21.47 In classifica piloti Verstappen si porta a +19 su Hamilton: a 4 gare dal termine è un vantaggio importante, anche se non ancora risolutivo. Il GP del Brasile ad Interlagos sarà una vera ultima spiaggia per il sette volte campione del mondo.

21.46 Leclerc ha evitato il doppiaggio di Verstappen per un soffio, non invece Sainz.

21.45 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+16.555 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.752 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+63.845 1

5 Charles LECLERC Ferrari+81.037 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1L 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin1L 1

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1L 1

9 Fernando ALONSO Alpine1L 1

10 Lando NORRIS McLaren1L 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1L 2

13 Esteban OCON Alpine1L 1

14 Lance STROLL Aston Martin2L 2

15 Valtteri BOTTAS Mercedes2L 4

16 George RUSSELL Williams2L 1

17 Nicholas LATIFI Williams2L 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team3L

71° giro/71 1’17″774 per Bottas , giro veloce all’ultimo tentativo utile! Da regolamento, non avendo chiuso la gara in top10, non ottiene il punto di bonus. Ma così facendo ha fatto sì che non venisse assegnato a Verstappen.

71° giro/71 Altro attacco di Perez, ma Hamilton salva il 2° posto. Vince Max Verstappen, Perez chiude sul terzo gradino del podio. 4° Gasly, 5° Leclerc, 6° Sainz.

71° giro/71 Verstappen doppia Sainz.

71° giro/71 PEREZ ATTACCA HAMILTON NEL MISTO! Resiste l’inglese!

71° giro/71 Sainz, non avendo ripreso Gasly, ha restituito la posizione a Leclerc. Dunque il monegasco è quinto, lo spagnolo sesto.

70° giro/71 Attenzione a Perez, ora è a 9 decimi da Hamilton!

70° giro/71 Pazzesco, altro pit-stop per Bottas! Ancora gomme soft, la Mercedes vuole a tutti i costi togliere il punto di bonus a Verstappen!

69° giro/71 Il beneficio delle gomme soft si sta esaurendo, difficile che Bottas strappi il punto di bonus a Verstappen.

69° giro/71 Perez si riporta a 1″3. Bottas fa nuovamente passare Verstappen.

68° giro/71 Bottas non riesce a fare il giro veloce perché trova dinanzi a sé Verstappen ed è costretto a perdere tempo per…sdoppiarsi!

67° giro/71 Bravo Sainz che si è portato a 7″ da Gasly e ne ha rifilati altrettanti a Gasly. Lo spagnolo sembra avere qualcosa in più del monegasco in gara nella gestione delle gomme.

67° giro/71 Hamilton reagisce con orgoglio. Perez scivola a 2″ e, forse, alza bandiera bianca per il secondo posto.

66° giro/71 Pit-stop per Bottas. Monta gomme soft: l’obiettivo è ottenere il giro veloce e togliere il punto di bonus a Verstappen.

65° giro/71 Leclerc è l’ultimo dei piloti non doppiati. Siamo al pelo…E’ distante 1’04” da Verstappen…

65° giro/71 Hamilton ha reagito. 1″3 su Perez. Come vi avevamo anticipato, è davvero difficile superare una macchina motorizzata Mercedes…

64° giro/71 Per il momento, grazie al motore della Mercedes, Hamilton riesce a difendersi da Perez. Sono in ballo 3 punti pensatissimi, quelli che differenziano il secondo dal terzo posto.

63° giro/71 Sainz è più veloce di Gasly, ma non abbastanza: 9″7 da recuperare.

62° giro/71 Per la cronaca, Hamilton è distante 17″6 da Verstappen, leader indisturbato…

62° giro/71 Si fa vedere negli specchietti Perez, Hamilton col fiato sul collo.

62° giro/71 Perez è davvero vicinissimo a Hamilton…Se lo superasse, la Red Bull salirebbe in testa alla classifica costruttori…

61° giro/71 Perez a 8 decimi da Hamilton, può utilizzare il DRS.

60° giro/71 Bolgia sugli spalti, i messicani sognano il sorpasso del loro idolo ai danni del campione del mondo!

59° giro/71 Perez a 1″3 da Hamilton, a breve potrà utilizzare il DRS…

59° giro/71 Sainz si trova a 12″4 da Gasly: è imprendibile.

58° giro/71 Leclerc lascia passare Sainz! Ecco l’ordine di scuderia in casa Ferrari!

57° giro/71 Sarà duello per il secondo posto! Perez a 2″4 da Hamilton. E’ molto più veloce, ma superare in pista una Mercedes è difficilissimo…

56° giro/71 Perez si porta a soli 3 secondi da Hamilton.

56° giro/71 Fa spavento il distacco di Hamilton da Verstappen: 14 secondi. Oggi Red Bull di un altro pianeta.

55° giro/71 Sainz ha ripreso Leclerc. Perez a 3″8 da Hamilton, lo andrà a riprendere.

54° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+13.332 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.840 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+50.275 1

5 Charles LECLERC Ferrari+58.730 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+60.214 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+72.244 1

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+77.176 1

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

10 Lando NORRIS McLaren1 L 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 2

13 Valtteri BOTTAS Mercedes1 L 2

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

17 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

53° giro/71 Leclerc in crisi di gomme, Sainz si porta a soli 2″4 ed è più veloce: ci sarà un ordine di scuderia in casa Ferrari?

53° giro/71 1’18″999 per Verstappen, è il giro veloce con relativo punto di bonus! Al momento sta guadagnando 8 punti su Hamilton, portandosi a ben +20 in classifica piloti!

52° giro/71 Perez a 5″3 da Hamilton. Un conto è andare a riprendere il campione del mondo, un altro sorpassarlo in pista…

51° giro/71 La prestazione dell’AlphaTauri, ‘cugina’ della Red Bull, la dice lunga su quale sia il vantaggio della monoposto austriaca su questo circuito.

50° giro/71 1’19″468, Perez migliora ulteriormente il suo giro veloce e si porta a 5″8 da Hamilton: ci crede!

50° giro/71 Problemi di graining per Leclerc: la Ferrari fa più fatica con le gomme hard rispetto alle medie.

49° giro/71 Posizioni consolidate davanti. Verstappen guida con 12″ su Hamilton e 19″ su Perez. Gasly a 42″, Leclerc a 47″, Sainz a 55″. Le Ferrari devono evitare a tutti i costi l’onta del doppiaggio…

48° giro/71 La Ferrari può sorridere da un lato per i tanti punti che sta guadagnando sulla McLaren. Ma il fatto che Leclerc stia costantemente perdendo da Gasly (AlphaTauri) non può certo mettere di buon umore Binotto…

47° giro/71 Perez si porta a 6″7 da Hamilton, guadagna 7 decimi in un colpo solo. Le gomme più fresche agevolano il messicano.

47° giro/71 Verstappen, nonostante l’ampio vantaggio, continua a guadagnare su Hamilton. Ora 11″2.

46° giro/71 Pit-stop per Norris, che scivola al 10° posto. Ora tutti i piloti si sono fermati almeno una volta.

45° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+10.376 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+19.166 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+38.688 1

5 Charles LECLERC Ferrari+42.977 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+51.074 1

7 Lando NORRIS McLaren+58.326 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+59.963 1

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+64.355 1

10 Fernando ALONSO Alpine+73.906 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 2

13 Esteban OCON Alpine1 L 1

14 Valtteri BOTTAS Mercedes1 L 2

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

44° giro/71 Pit-stop senza patemi per Sainz (i ricordi recenti non erano buoni…). Rientra con gomme hard.

44° giro/71 1’19″659 per Perez, giro veloce: toglie il punto di bonus a Hamilton!

43° giro/71 Verstappen ha 10″ di vantaggio su Hamilton. E’ una stangata da cui non sarà semplice riprendersi, anche sotto il profilo psicologico. Il prossimo GP del Brasile rischia di diventare già un’ultima spiaggia per la Mercedes.

42° giro/71 DISASTRO PER BOTTAS! La sosta per montare le gomme medie è durata ben 11″7. C’è stato un problema nel fissaggio di una mescola.

41° giro/71 Cambio gomme per Perez, monta chiaramente le hard. Verstappen torna in testa, 2° Hamilton.

40° giro/71 Pit-stop per Ricciardo, gomme medie. Bottas ha finalmente pista libera…

39° giro/71 In questo momento il punto di bonus è di Hamilton. Dunque l’inglese andrebbe a -18 da Verstappen nella classifica piloti. Iniziano ad essere tanti a quattro gare dalla fine.

38° giro/71 La classifica della gara. Perez, Sainz, Alonso e Norris, tra i top10, non si sono ancora fermati.

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+6.431 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.150 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+25.588 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+39.034 1

6 Charles LECLERC Ferrari+42.889 1

7 Fernando ALONSO Alpine+48.540 – –

8 Lando NORRIS McLaren+54.141 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+59.485 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+63.130 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+73.493 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+74.153 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+79.913 1

14 George RUSSELL Williams1 L 1

15 Esteban OCON Alpine1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

17 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

37° giro/71 Leclerc resta a 3″2 da Gasly, non sembrano esserci i margini per un attacco nell’immediato.

36° giro/71 Perez, nel momento in cui si fermerà, andrà certamente alle spalle di Hamilton. Ma la Red Bull sta cercando di ritardare il più possibile la sosta per consentirgli di avere gomme più fresche nel finale.

36° giro/71 Hamilton guadagna mezzo secondo e si porta a 7 secondi da Verstappen.

35° giro/71 Perez è al comando della gara, il pubblico sta impazzendo. Ma il messicano, a differenza di Verstappen e Hamilton, non si è ancora fermato.

34° giro/71 Pit-stop per Verstappen, chiaramente gomme hard anche per lui. Rientra in pista con 7″5 su Hamilton.

33° giro/71 Leclerc supera Alonso ed è 8°. Nel frattempo si è fermato anche Gasly, rientrando in pista ancora davanti a Leclerc.

32° giro/71 1’19″953 per Hamilton, giro veloce! Guadagna 2 secondi su Verstappen e Perez, ma con gomme nuove.

32° giro/71 Hamilton sembra già più a suo agio con le gomme dure.

32° giro/71 Leclerc è rientrato alle spalle di Alonso, che non si è ancora fermato.

31° giro/71 Cambio gomme anche per Leclerc, Hamilton tira un sospiro di sollievo. Mescole dure anche per il monegasco.

30° giro/71 Hamilton rientra in pista in quinta piazza alle spalle di Leclerc! Dunque ora rischia di perdere decimi preziosi!

30° giro/71 PIT-STOP PER HAMILTON! La Mercedes vuole evitare l’undercut di Perez. Gomme hard e cambio dell’ala anteriore.

29° giro/71 La Ferrari sta gestendo bene le gomme. Leclerc guadagna 4 decimi e si porta a 3″4 da Gasly. E’ il momento di provare l’undercut?

29° giro/71 Norris è entrato in zona punti con la McLaren, è 10°.

28° giro/71 Si è stabilizzato a 8″5 il ritardo di Hamilton da Verstappen. Ma alle spalle dell’inglese c’è l’idolo di casa Sergio Perez a 2″. Attenzione al possibile undercut…

27° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+8.610 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.675 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+24.796 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+28.469 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+31.258 – –

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+40.041 – –

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+43.316 – –

9 Fernando ALONSO Alpine+47.682 – –

10 Lando NORRIS McLaren+54.484 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren+68.259 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+68.783 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+70.747 1

14 George RUSSELL Williams+80.006 1

15 Esteban OCON Alpine1 L 1

16 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

26° giro/71 Bottas sta provando a passare Ricciardo. Entrambe le macchine montano il motore Mercedes.

25° giro/71 La Mercedes ha rovinato la gara odierna con una pessima partenza. In particolare Bottas aveva l’occasione di allargare la traiettoria verso sinistra e chiudere la porta a Verstappen. Ma non lo ha fatto. Il GP si è deciso lì, per ora.

24° giro/71 Verstappen inesorabile, 8″5 su Hamilton! E’ forse il Gran Premio dove si sta vedendo il divario più netto tra Red Bull e Mercedes.

23° giro/71 Leclerc a 4″ da Gasly. Come era già accaduto altre volte in questa stagione, quando la Ferrari si trova alle spalle dell’AlphaTauri, fa tanta fatica a sopravanzarla.

23° giro/71 Giovinazzi, che ha già effettuato il pit-stop, sta perdendo tanto tempo alle spalle di Ricciardo e Bottas. La sosta anticipata non ha pagato per l’Alfa Romeo.

22° giro/71 Hamilton si sente impotente, semplicemente oggi il pacchetto Verstappen-Red Bull è superiore. Qualcosa potrebbe cambiare con le gomme dure, ma intanto il divario è già enorme: 7″9!

21° giro/71 Perez si mantiene a 2″3 da Hamilton. Lontanissimi tutti gli altri: Gasly paga 20″ da Verstappen, Leclerc 24″5, Sainz 27″….

20° giro/71 1’20″685, altro giro veloce. Verstappen sembra quasi che stia giocando…Un secondo secco rifilato a Hamilton, ora sprofondato a 7″2.

20° giro/71 Gara tutto sommato senza infamia e senza lode per la Ferrari. Leclerc e Sainz sono quinto e sesto, al massimo possono puntare al 4° posto di Gasly, che si sta difendendo egregiamente.

19° giro/71 Bottas è sempre alle spalle di Ricciardo, non riesce proprio a scavalcarlo.

19° giro/71 Hamilton inizia a trovare il ritmo, primi doppiaggi per Verstappen. 6″3 il divario tra i due rivali.

18° giro/71 Reagisce Hamilton! Guadagna 4 decimi su Perez e, quantomeno, può respirare. Si porta a 6″2 da Verstappen, che probabilmente sta già gestendo le gomme.

18° giro/71 In questa fase Leclerc guadagna un decimino a giro su Gasly, ma si trova comunque a 3″8 dal francese.

17° giro/71 Pit-stop per Giovinazzi, monta gomme dure.

17° giro/71 A questo punto Hamilton deve pensare a difendere la seconda posizione, perché ormai non vede neanche più Verstappen dinanzi a sé: l’olandese ha ben 6″5 di vantaggio!

16° giro/71 Perez a 1″9 da Hamilton.

16° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+5.944 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.928 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+14.963 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+19.006 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+21.953 – –

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.989 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+27.908 – –

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+31.358 – –

10 Fernando ALONSO Alpine+34.328 – –

11 George RUSSELL Williams+39.700 – –

12 Lando NORRIS McLaren+41.161 – –

13 Esteban OCON Alpine+46.822 1

14 Daniel RICCIARDO McLaren+47.779 1

15 Valtteri BOTTAS Mercedes+64.592 1

16 Lance STROLL Aston Martin+67.149 1

17 Nicholas LATIFI Williams+70.661 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+72.972 1

15° giro/71 Hamilton in crisi, perde mezzo secondo da Perez. Il messicano si porta a 2″3 dal campione del mondo.

14° giro/71 Al momento Hamilton precipiterebbe a -20 da Verstappen in classifica a 4 gare dalla fine. Il britannico lamenta via radio che le gomme sono già molto degradate.

14° giro/71 CHE STANGATA! Verstappen rifila sette decimi in un colpo solo a Hamilton! 4″5 il vantaggio per l’olandese. La Red Bull sinora è superiore alla Mercedes.

13° giro/71 Ora Sainz si è allontanato da Leclerc, rimanendo troppo in scia avrebbe rovinato le gomme.

12° giro/71 1’20″958, altro giro veloce per Verstappen. Hamilton sta dando tutto, ma continua a perdere: ora è precipitato a 3″8…Così è impensabile provare l’undercut.

11° giro/71 Comunque per la Ferrari si è messa bene per il terzo posto costruttori, perché al momento le McLaren sono fuori dalla zona punti: 12° Norris e 17° Ricciardo, che si tiene sempre Bottas alle spalle.

11° giro/71 Leclerc non ha il passo per impensierire Gasly in questa fase. Al momento viaggia a ben 3″4 dal francese dell’AlphaTauri.

10° giro/71 Alonso passa Russell ed entra in zona punti: è 10° con la Alpine.

10° giro/71 Continua a spingere Verstappen. 1’21″051, altro giro veloce. Hamilton precipita a 3″4…

9° giro/71 Raikkonen sorpassa Russell all’esterno ed è nono. Sainz è molto vicino a Leclerc, sembra più veloce.

9° giro/71 1’21″520 per Verstappen, giro veloce.

8° giro/71 Al momento non c’è storia. 2″9 di vantaggio per Verstappen su Hamilton.

8° giro/71 Raikkonen e Russell in bagarre per il nono posto. Ottima Alfa Romeo in questo avvio.

8° giro/71 Vettel è molto vicino a Giovinazzi per il settimo posto.

7° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.550 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.401 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+6.373 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+8.321 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+9.374 – –

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+10.846 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+11.598 – –

9 George RUSSELL Williams+13.892 – –

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+14.475 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+15.448 – –

12 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+16.590 – –

13 Nicholas LATIFI Williams+17.766 – –

14 Lando NORRIS McLaren+18.500 – –

15 Esteban OCON Alpine+19.339 1

16 Lance STROLL Aston Martin+20.250 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+21.072 1

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+21.574 1

7° giro/71 Sale già a 2″1 il margine di Verstappen su Hamilton. Si sta mettendo malissimo per il campione del mondo.

7° giro/71 Leclerc si trova a 1″4 da Gasly. Il francese sarà un osso duro con la AlphaTauri.

6° giro/71 Verstappen ha già guadagnato 1″6 su Hamilton. Perez a 3″3.

6° giro/71 Attenzione perché la Red Bull sta riaprendo completamente il discorso anche per la classifica costruttori.

5° giro/71 Bottas in grande confusione, viene passato da Ricciardo ed è ultimo dei piloti in pista.

5° giro/71 GRAN SORPASSO DI SAINZ! Staccata all’esterno su Giovinazzi, è sesto!

5° giro/71 Verstappen non consente a Hamilton di avvicinarsi e tiene la testa.

4° giro/71 Rientra la Safety Car, si riparte!

4° giro/71 Partenza allucinante per Giovinazzi, ma si è messa benissimo anche per la Ferrari in chiave terzo posto nella classifica costruttori.

4° giro/71 E qui il testacoda di Bottas.

LAP 1/71 SAFETY CAR Bottas spins down to P18! Ricciardo loses his front wing in contact with the Mercedes in the opening chaos #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/n10azOUepf — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

4° giro/71 Ecco Verstappen che ha affiancato le Mercedes alla prima curva.

3° giro/71 Verstappen ha superato le due Mercedes all’esterno alla prima curva, una manovra da manuale. Le tre macchine sono arrivate praticamente appaiate, ma la staccata dell’olandese è stata davvero al limite. Va detto che, trovandosi Verstappen all’esterno, Bottas avrebbe potuto chiudere con maggiore vigore la porta: il finlandese è stato molto tenero.

3° giro/71 La classifica dopo la partenza. Già fuori Tsunoda e Schumacher:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.609 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.798 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+4.575 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+7.830 – –

6 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+7.308 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+8.789 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+10.569 – –

9 George RUSSELL Williams+11.660 – –

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+14.663 – –

11 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+17.188 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+18.351 – –

13 Nicholas LATIFI Williams+19.239 – –

14 Esteban OCON Alpine+20.374 – –

15 Lando NORRIS McLaren+22.470 1

16 Daniel RICCIARDO McLaren+23.493 1

17 Lance STROLL Aston Martin+26.371 1

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+30.340 1

2° giro/71 Bottas è stato toccato da Ricciardo alla prima curva, da qui il testacoda. Il pilota della McLaren ha danneggiato l’ala anteriore ed è rientrato per sostituirla.

2° giro/71 Soste ai box per Ricciardo e Bottas, quest’ultimo monta gomme hard.

1° giro/71 SAFETY-CAR! Fermi Schumacher e Tsunoda. 5° Leclerc, 6° Giovinazzi, 7° Sainz.

1° giro/71 Bottas va in testacoda e compromette la sua gara!

1° giro/71 PARTENZA ALLUCINANTE DI VERSTAPPEN, E’ AL COMANDO SU HAMILTON!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Messico di F1!

20.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…

20.01 La parte sinistra della pista è molto più pulita, dunque chi parte sulla destra come Hamilton potrebbe fare fatica. Attenzione al pattinamento delle gomme sulla polvere…

20.00 La partenza potrebbe rivelarsi un momento decisivo di questo Mondiale. Verstappen e Hamilton saranno aggressivi, ma al tempo stesso non possono permettersi incidenti…

20.00 E’ il momento del giro di formazione!

19.57 Tutti i piloti partiranno con gomme medie, tranne Tsunoda ed Ocon che montano le soft.

19.56 La Ferrari si trova a 3,5 punti dalla McLaren nella classifica costruttori: non effettuare il sorpasso oggi sarebbe una delusione.

19.55 Saranno ben 71 i giri da percorrere.

19.53 La classifica del Mondiale costruttori.

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0

19.51 La classifica del Mondiale piloti.

1. Max Verstappen (Red Bull) 287,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 275,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Perez (Red Bull) 150

5. Lando Norris (McLaren) 149

6. Charles Leclerc (Ferrari) 128

7. Carlos Sainz (Ferrari) 122,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

19.48 Attenzione al via ad Hamilton che parte dal lato ‘sporco’ della pista. Questo dettaglio potrebbe essere determinante nei primi metri in un circuito è praticamente inutilizzato durante la stagione.

19.45 Dopo l’Inno Nazionale tutti si preparano per salire in auto. Sale l’attesa per la procedura di partenza.

19.43 Nella storia del GP del Messico Alain Prost è l’unico pilota ad aver vinto con due squadre diverse. Il francese si è imposto con la McLaren nel 1988 e con la Ferrari nel 1990.

19.40 I piloti si preparano per ascoltare l’Inno Nazionale sulla linea di partenza. Salgono le pulsazioni per una prova da non perdere!

19.36 Max Verstappen (2017, 2018) e Lewis Hamilton (2016, 2019) sono i più vincenti dell’era moderna. Attenzione a Perez ed a Bottas che hanno l’opportunità di ben figurare nell’evento che ci apprestiamo a vivere.

19.33 La Rossa ha l’opportunità di approfittare di questa situazione. Attenzione però a Daniel Ricciardo che scatta in settima piazza alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Dietro di loro ci sarà Charles Leclerc con la seconda Rossa.

19.30 Sono tanti i piloti che scattano dal fondo per dei cambi alla power unit. Il più importante è sicuramente Lando Norris (McLaren), diretto rivale della Ferrari nella lotta per il terzo posto nella classifica costruttori.

19.26 Attenzione al via. Sono tanti i metri che separano lo start dalle prime tre curve, un aspetto da tenere in considerazione che nel Mondiale possiamo ritrovare solo in quel di Sochi (Russia).

19.23 Tutti in pista per raggiungere la griglia di partenza. Ultimi metri per tutti prima del via! Sale l’attesa per il Gran Premio di Città del Messico!

19.20 Manca sempre meno al via, i piloti si preparano per il giro di schieramento

19.17 La classifica costruttori alla vigilia del round messicano della F1

1 MERCEDES 460.5

2 RED BULL RACING HONDA 437.5

3 MCLAREN MERCEDES 254

4 FERRARI 250.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 94

7 ASTON MARTIN MERCEDES 62

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

19.15 La classifica del Mondiale F1 2021 alla vigilia della manifestazione che ci apprestiamo a vivere.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149

6 Charles Leclerc MON FERRARI 128

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

19.12 Le tribune sono piene di tifosi per Sergio Perez. Il #11 della Red Bull ha l’occasione per lottare per il successo dopo aver deluso le attese nelle qualifiche di ieri.

19.09 L’Autódromo Hermanos Rodríguez ha una metratura di 4.300 metri ed ha una caratteristica speciale: l’altura. Città del Messico è infatti situata ad oltre 2.000 metri sul livello del mare, un fatto unico per l’intera stagione.

19.06 La F1 torna in Messico dopo una stagione d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato è molto particolare con dei passaggi veramente suggestivi l’attraversamento dello ‘stadio da baseball’ situato nell’ultimo settore della pista.

19.03 Il sole splende in Messico, la temperatura è simile a quella di ieri. Nelle qualifiche si sono sfiorati i 45 gradi d’asfalto, una condizione che potrebbe riservare delle sorprese.

19.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021. L’attesa è finita, tra meno di 60 minuti si parte!

22.36 La griglia di partenza:

1 Valtteri Bottas Mercedes

2 Lewis Hamilton Mercedes

3 Max Verstappen Red Bull

4 Sergio Perez Red Bull

5 Pierre Gasly AlphaTauri

6 Carlos Sainz Ferrari

7 Daniel Ricciardo McLaren

8 Charles Leclerc Ferrari

9 Sebastian Vettel Aston Martin

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

12 Fernando Alonso Alpine

13 Nicholas Latifi Williams

14 Mick Schumacher Haas

15 George Russell Williams (penalizzato di 5 posizioni)

16 Nikita Mazepin Haas

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri (penalizzato di 20 posizioni)

18 Lando Norris McLaren (penalizzato di 20 posizioni)

19 Esteban Ocon Alpine (penalizzato di 20 posizioni)

20 Lance Stroll Aston Martin (penalizzato di 20 posizioni)

22.35 Tsunoda, in sostanza, è uscito deliberatamente dalla pista per non dare fastidio a nessuno. Tuttavia è finito nello “sporco”, alzando tantissima polvere che, di fatto, ha portato Perez all’escursione nel prato.

22.34 La Ferrari non ha brillato, ma l’obiettivo minimo di chiudere davanti alla McLaren è stato centrato, seppur di un soffio. Leclerc non è riuscito a realizzare un giro pulito.

22.32 Un errore di Tsunoda nel T2 dell’ultimo tentativo ha portato Perez ad una escursione nel prato. La breve esposizione delle bandiere gialle ha di fatto obbligato Verstappen ad abortire il giro.

22.31 Ancora una volta abbiamo compreso come le prove libere del venerdì siano poco attendibili. Ieri la Red Bull sembrava di un altro pianeta, oggi in prima fila troviamo due Mercedes. La scuderia di Stoccarda ci ha messo più tempo, ma alla fine è riuscita a trovare l’assetto ideale per questo tracciato.

22.30 Bottas festeggia la pole n.19 in carriera.

22.28 La classifica finale della Q3:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.875 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.145 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.350 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.467 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.581 7

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.886 7

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.888 6

8 Charles LECLERC Ferrari+0.962 7

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.283 7

10 Lando NORRIS McLaren+20.955 6

22.28 I primi quattro non si sono migliorati nell’ultimo tentativo.

22.27 Sainz è salito in sesta posizione, Leclerc chiude ottavo. Non una qualifica da ricordare per la Ferrari.

22.26 POLE ASSURDA DI BOTTAS! Prima fila Mercedes! Festeggia Toto Wolff ai box!

22.26 Si sta migliorando Hamilton, è vicinissimo a Bottas al secondo rilevamento.

22.26 Verstappen non si migliora! Escursione nel prato per Perez e bandiera gialla per qualche istante.

22.25 Si migliora Bottas al primo rilvevamento!

22.25 Verstappen è dietro di 66 millesimi al primo intermedio!

22.25 Inizia anche l’ultimo tentativo di Verstappen. Poi le Mercedes.

22.25 Si lanciano le Ferrari.

22.23 Hamilton e Bottas entrano per ultimi. Da un lato è un vantaggio, perché la pista migliora dopo ogni passaggio; ma in caso di bandiera gialla, rischierebbero la beffa.

22.23 Entrano in pista Ferrari e Red Bull.

22.23 Tre minuti al termine delle qualifiche.

22.22 Gasly ha sfruttato al meglio la scia di Tsunoda: non sarà semplice per Leclerc andare a scavalcare il francese. Attenzione perché poi l’AlphaTauri è un osso duro anche in gara, non semplice da sorpassare.

22.21 Leclerc ha trovato traffico nel corso del suo primo tentativo, mentre Verstappen ha commesso un paio di imperfezioni. La sensazione è che più la pista diventa gommata e maggiore è il grip della Mercedes con le gomme.

22.20 La classifica a 5 minuti dal termine:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.875 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.145 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.350 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.467 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.629 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.982 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.090 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.276 6

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.283 6

10 Lando NORRIS McLaren+20.955 5

22.19 1’15″875 per Bottas, 2° Hamilton a 0.145, 3° Verstappen a ben 0.350! Il mondo sembra essersi capovolto rispetto alle prove libere di ieri…

22.18 SPALLATA MERCEDES! Bottas in testa, secondo Hamilton!

22.18 Bottas firma il miglior primo settore.

22.17 Verstappen leggermente più lento di Perez al primo intermedio.

22.17 Norris e Tsunoda stanno offrendo la scia ai compagni di squadra Ricciardo e Gasly.

22.16 In pista anche le Mercedes.

22.16 Chiaramente gomme soft per tutti. Ora si andrà a caccia della prestazione pura sul giro secco.

22.15 Ecco anche le Red Bull e le Ferrari.

22.15 Le McLaren di Norris e Ricciardo sono le prime a scendere in pista.

22.14 INIZIATA LA Q3! Verstappen favorito per la pole, ma occhio all’indomito Hamilton.

22.11 La Q3 durerà 12 minuti e sarà decisiva per stabilire la griglia di partenza del GP del Messico di F1.

22.10 Dopo aver cercato per due giorni il set-up ideale della sua Mercedes, Hamilton sembra aver colmato il gap dalla Red Bull con le gomme medie. Vedremo ora come andrà nella Q3 con le soft.

22.09 Ricordiamo che Tsunoda e Norris partiranno dal fondo dello schieramento per aver sostituito il motore, scontando dunque la penalità prevista da regolamento.

22.08 La classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.474 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.009 4

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.227 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.390 4

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.481 5

6 Charles LECLERC Ferrari+0.560 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.581 4

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.618 4

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.774 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.999 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.272 5

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.484 5

13 George RUSSELL Williams+1.698 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.816 5

15 Esteban OCON Alpine+1.931 4

22.07 Eliminati i seguenti piloti dall’11° al 15° posto: Vettel, Raikkonen, Russell, Giovinazzi ed Ocon.

22.06 Finisce la Q2! Si salva Sainz, qualificato per la Q3.

22.06 Testacoda per Giovinazzi all’ingresso dello stadio, Sainz trova la bandiera gialla ed ora rischia. E’ nono…

22.05 HAMILTON AL COMANDO! Appena 9 millesimi meglio di Verstappen! La Mercedes è arrivata al momento giusto!

22.04 Tsunoda e Russell montano le gomme soft, così come Verstappen. Medie per tutti gli altri.

22.03 Sainz abortisce il primo tentativo con le medie. Attenzione perché è ottavo, dunque il passaggio alla Q3 è tutt’altro che in cassaforte.

22.03 Verstappen scende in pista con le soft, ma è scontato che abortirà il giro: l’olandese vuole partire con le gomme medie domani.

22.02 Quattro minuti al termine. Medie anche per Perez.

22.01 Sainz di nuovo in pista con gomme medie.

22.00 Solo Tsunoda ed Ocon hanno utilizzato le gomme soft, medie per tutti gli altri.

21.59 La classifica a 6 minuti dal termine della Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:16.483 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.016 3

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.218 4

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.381 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.551 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.572 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.609 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.765 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.832 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.317 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.563 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.807 4

13 Esteban OCON Alpine+1.922 3

14 George RUSSELL Williams+2.035 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.316 4

21.58 Tsunoda, con gomme soft, è 3° a 0.218 da Verstappen. Ma è grande la risposta di Hamilton, distante appena 16 millesimi dall’acerrimo rivale.

21.58 Sainz è ottavo a 0.765. Rischia comunque l’eliminazione.

21.57 Leclerc è molto veloce nel primo settore, dove conta molto il motore. Bene…

21.55 Bottas è terzo a 0.472, 4° Leclerc a 0.551: il monegasco precede Perez per soli 21 millesimi! 9° Sainz a 1″804.

21.55 ECCO HAMILTON! E’ secondo a soli 16 millesimi da Verstappen!

21.54 1’16″483 per Verstappen, impressionante.

21.54 1’17″055 per Perez.

21.53 Ricordiamo il regolamento. I piloti utilizzeranno alla partenza della gara le gomme impiegate per ottenere il proprio miglior tempo nel corso della Q2. Dunque i top-team domani puntano a montare le medie al via.

21.52 Gomme medie per Ferrari, Red Bull e Mercedes.

21.51 Iniziata la Q2!

21.49 Tra due minuti inizierà la Q2. Durerà 15 minuti e verranno eliminati altri 5 piloti, quelli classificati tra l’11ma e la 15ma posizione.

21.48 Nel finale la pista è migliorata molto e Verstappen, è bene ricordarlo, se ne è rimasto tranquillo ai box…L’olandese resta il grande favorito per la pole.

21.47 La classifica della Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.727 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.021 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.061 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.181 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.276 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.480 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.603 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.775 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.790 3

10 Lando NORRIS McLaren+0.842 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.879 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+0.992 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.170 3

14 George RUSSELL Williams+1.231 3

15 Esteban OCON Alpine+1.399 2

16 Fernando ALONSO Alpine+1.725 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.029 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.131 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.576 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.146 1

21.46 Eliminato a sorpresa Fernando Alonso, 16°! Con lo spagnolo vengono eliminati anche Latifi, Schumacher, Mazepin e Stroll.

21.45 BOTTAS BEFFA LA FERRARI! il finlandese fa meglio di 21 millesimi rispetto al monegasco! La pista chiaramente migliora giro dopo giro…

21.44 FERRARIIIIIIIIIIIIIIII!!! Charles Leclerc al comandoooooo!!! 1’16″748, fa meglio di 40 millesimi rispetto a Verstappen!

21.44 Vola la AlphaTauri, Gasly secondo.

21.44 Tsunoda scavalca Sainz.

21.43 Bene Sainz. E’ quinto a 0.729.

21.42 Verstappen e Perez, sicuri della qualificazione, restano ai box. Si lancia invece Carlos Sainz: non può commettere sbavature.

21.41 La classifica a 2 minuti e mezzo dal termine. Sainz sta rischiando l’eliminazione.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:16.788 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.171 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.419 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.663 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.781 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.843 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.931 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.958 3

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.109 2

10 Esteban OCON Alpine+1.338 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.499 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.539 3

13 Fernando ALONSO Alpine+1.664 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.702 2

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.795 3

16 Nicholas LATIFI Williams+2.583 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.745 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.192 3

19 George RUSSELL Williams+3.344 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.085 1

21.40 RIDUCE IL GAP LA MERCEDES! Bottas si porta in seconda piazza a 0.171 da Verstappen. 3° Hamilton a 0.419.

21.39 Leclerc è 6° a 0.843, Sainz 13° a 1″795: lo spagnolo però ha commesso un errore.

21.38 Si lanciano ora i piloti della Alpine, ovvero Ocon ed Alonso.

21.37 Verstappen ammutolisce la Mercedes. 1’17″451. L’olandese rifila ben 0.663 al compagno di squadra Perez. 3° Bottas a 0.728, 4° Norris a 0.786, 5° Hamilton a 0.788.

21.37 1’17″516, Bottas al comando con 0.060 su Hamilton e 0.115 su Leclerc. Ma arriva Verstappen…

21.36 Hamilton meglio di 0.170 rispetto a Gasly.

21.36 1’17″746 per Gasly, ora i tempi si abbasseranno tanto…

21.35 Sospiro di sollievo per la Ferrari! Sainz, dopo aver messo la monoposto a folle, è riuscito finalmente a far partire il motore nel migliore dei modi.

21.34 COLPO DI SCENA! Problemi tecnici per la Ferrari di Carlos Sainz. Procede in maniera lentissima! “Non arriva, non arriva“, dice via radio, riferendosi alla potenza.

21.34 Subito tutti in pista con gomme soft.

21.33 SI RICOMINCIA DOPO UNA LUNGA INTERRUZIONE! 10’58” per andare a completare questa Q1!

21.31 Le AlphaTauri di Gasly e Tsunoda sono già pronte a scendere in pista.

21.28 CI SIAMO! Si ripartirà alle 14.33 locali, dunque le 21.33 in Italia!

21,27 Ricordiamo che mancano 10″58 al termine della Q1, interrotta a causa di un incidente che ha visto coinvolto Lance Stroll con la Aston Martin.

21.24 La FIA fa sapere che i team verranno avvisati 5 minuti prima della ripartenza.

21.23 Sempre tutto fermo.

21.22 Ecco Michael Masi.

21.20 Si continua a lavorare per sistemare le protezioni. Molto lunga questa interruzione.

21.19 Il carroattrezzi rimuove la Aston Martin incidentata.

Marshalls are still clearing the track We'll be up and running again soon with just under 11 minutes of Q1 to go#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/BmP8hZmUaV — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

21.16 Siamo sempre in regime di bandiera rossa, ma non dovrebbe mancare molto alla ripartenza.

21.14 Michael Masi, direttore di gara, va a sincerarsi che le barriere siano state sistemate in maniera efficace.

21.13 L’apprensione dei meccanici dopo l’incidente.

Concern then relief in the Aston Martin garage as Stroll climbs out of his car after crashing at the final corner.#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/5YHRJdoEdJ — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

21.12 Stroll sarebbe comunque partito in fondo allo schieramento per aver sostituito il motore.

21.11 La Aston Martin di Stroll dopo l’incidente. Il pilota sta bene.

🚩 RED FLAG 🚩 Stroll into the barriers. The Canadian is ok and out of the car.#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EqN5CszFwl — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

21.09 Questa la classifica decisamente parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:17.991 1

2 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.499 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.592 1

4 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.829 1

5 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.117 1

21.08 Stroll è andato in testacoda all’ultima curva, andando a sbattere con il posteriore contro le barriere.

21.08 Mancano 10’58” al termine, i piloti rientrano ai box. Ora bisognerà rimuovere la Aston Martin e pulire la pista.

21.07 BANDIERA ROSSA! Incidente per Lance Stroll (Aston Martin), andato a sbattere all’ultima curva! Macchina distrutta!

21.07 Leclerc al comando in 1’17″991.

21.06 Giovinazzi fa meglio di 0.288 rispetto al compagno di squadra Raikkonen.

21.06 Gli unici a montare gomme medie sono Russell e Latifi con le Williams, soft per tutti gli altri.

21.05 Tutti in pista, tranne le due Mercedes.

21.04 Si popola la pista. Dentro anche le Ferrari di Sainz e Leclerc con gomme soft.

21.04 1’19″108 per Raikkonen.

21.02 Per ora i migliori attendono ai box. La pista infatti è molto sporca, dunque andrà migliorando con il susseguirsi dei passaggi.

21.01 Dentro anche Kimi Raikkonen con gomme soft.

21.00 Schumacher, Latifi e Mazepin i primi a scendere in pista.

21.00 Si parte con la Q1!

21.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche!

20.57 Per la Ferrari l’obiettivo realistico è la terza fila. Ma se davanti qualcuno commettesse qualche errore…

20.54 Ricordiamo il regolamento. 18 minuti la durata della Q1 e 5 piloti da eliminare; 15 minuti la Q2, dove resteranno solo i migliori 10; infine gli ultimi 12 minuti della Q3 per definire la griglia di partenza.

20.50 Gremiti gli spalti del circuito. I messicani si aspettano un guizzo da parte dell’idolo Sergio Perez!

They can't wait for qualifying, and nor can we! 😃 Who's taking pole today – Checo, Max, Lewis? Someone else? 🤔 We'll soon find out 🙌#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jLcsH5bcEJ — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

20.47 La Mercedes ha faticato per tutto il week-end in una pista che sulla carta dovrebbe favorire gli austriaci. Verstappen sta confermando per ora il pronostico della vigilia, pronto per un nuovo allungo nel Mondiale.

20.45 I meccanici continuano a lavorare sulla Mercedes di Hamilton. Il britannico cerca il set up giusto per attaccare Max Verstappen.

20.42 Verstappen non ha mai conquistato una pole-position in questa pista. Nel 2019 perse il primato per un’infrazione con le bandiere gialle dopo aver registrato il miglior crono in Q3.

20.38 L’emergenza sanitari ha trasformato l’impianto in un centro d’assistenza. Il Messico ha seguito in un qualche modo quanto accaduto in Australia a Bathurst con il Governo Locale che ha utilizzato le strutture permanenti per dei fini comuni.

20.35 I piloti hanno trovato un tracciato oltremodo ‘sporco’ questo fine settimana. Il circuito messicano non è utilizzato recentemente ad eccezione della Formula E che storicamente utilizza un disegno differente.

20.33 Il GP del Messico è uno dei più amati dai piloti. Sono tantissimi i tifosi presenti in Autodromo, gremito per Sergio Perez che per la prima volta si presenta in casa con l’opportunità di vincere questa speciale manifestazione.

20.30 Nonostante questo aspetto la pole è sempre importante. In 9 occasioni (45,0%) il vincitore di questa gara è scattato infatti dalla prima casella dello schieramento.

20.26 Scattare dalla pole-position in Mexico non è sinonimo di ‘vantaggio’. Sono infatti molti i metri che separano la griglia di partenza dalla prima curva, un aspetto da tenere in considerazione come accade in quel di Sochi. Chi parte in seconda o addirittura in terza fila ha l’opportunità di utilizzare la scia dei rivali.

20.24 Ricordiamo che il britannico Norris scatterà ultimo in seguito al cambio della power unit. L’inglese non ha quindi interesse a ben figurare nella sessione che ci apprestiamo a vivere.

20.21 Attenzione al gioco delle scie per la lotta alla pole. Nella FP3 le McLaren hanno provato qualcosa di alternativo, vedremo se sarà Norris aiuterà ancora Ricciardo.

20.18 Charles Leclerc (2019) ha conquistato l’ultima pole in questa pista. Il ferrarista difficilmente si ripeterà, ma per il monegasco non è impossibile agguantare la terza fila. Attenzione all’AlphaTauri che potrebbe mettersi tra le Rosse e le Mercedes.

20.15 Jim Clark detiene il record di pole in Messico (1963, 1964, 1965, 1967). Nell’era moderna nessuno è stato in grado di fare meglio di lui

20.12 Red Bull è la favorita d’obbligo dopo le prove libere. Sergio Perez e Max Verstappen hanno mostrato al momento di aver qualcosa in più delle due monoposto tedesche.

20.09 Il circuito messicano è stato modificato per riaccogliere la massima formula. La prima edizione dell’era moderna si è svolta nel 2015

20.06 La massima formula torna in Messico dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato è oltremodo spettacolare per vari motivi a partire dall’ultimo settore che si trova all’interno di un vecchio stadio da baseball.

20.03 Il sole splende in quel di Città del Messico, sede del secondo appuntamento sudamericano della massima formula. Tribune gremite nell’impianto dedicato ai fratelli Rodríguez.

20.00 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio dii Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021.

19.06 Si aggiunge anche un quinto pilota all’elenco dei penalizzati: Esteban Ocon cambia motore sulla sua Alpine e dovrà partire in fondo alla griglia del GP Messico 2021.

19.03 Per Mercedes sembra sempre più difficile l’obiettivo di mettere almeno una macchina in prima fila, mentre Ferrari si è avvicinata ed è pronta ad approfittare degli errori dei big-4 per attaccare la seconda fila in griglia.

19.01 BANDIERA A SCACCHI!!! La FP3 si chiude con una straordinaria doppietta Red Bull, ma a sorpresa è Perez a dettare il passo con quasi due decimi di vantaggio sul “capitano” Verstappen.

18.59 Mentre i piloti effettuano le prove di partenza, è ormai definita la classifica finale della sessione:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:17.024 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.193 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.651 4

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.684 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.005 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.013 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.097 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.178 3

9 Charles LECLERC Ferrari+1.189 6

10 Lando NORRIS McLaren+1.288 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.328 7

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.507 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.532 6

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.590 5

15 Fernando ALONSO Alpine+1.823 4

16 Esteban OCON Alpine+1.975 4

17 George RUSSELL Williams+2.187 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.214 4

19 Nicholas LATIFI Williams+2.289 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.455

18.57 Brutto giro di Verstappen, che non si migliora e resta in seconda piazza alle spalle del compagno di squadra. Mercedes demolita in questa FP3, con Hamilton e Bottas che accusano 6 decimi di gap da Perez….

18.56 PRIMO PEREZ!!! CLAMOROSO! Il messicano migliora di 193 millesimi il tempo di Verstappen, che si lancia adesso per il suo tentativo con gomma nuova soft.

18.55 Perez si rilancia per un secondo tentativo, mentre Verstappen esce finalmente dalla pit-lane con gomme nuove per l’ultimo time-attack della sessione.

18.53 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.217 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.055 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.491 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.562 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.812 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.996 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.095 2

8 Lance STROLL Aston Martin+1.135 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.189 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.216 3

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.339 5

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.342 6

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.361 3

14 Fernando ALONSO Alpine+1.599 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.891 4

16 George RUSSELL Williams+1.994 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.021 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.096 3

19 Esteban OCON Alpine+2.553 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.439

18.51 Verstappen è ancora fermo ai box, con i suoi meccanici che stanno lavorando sul posteriore della sua Red Bull per risolvere un problema al DRS.

18.50 SUPER PEREZ!!! Uno-due Red Bull con il messicano che si porta a soli 55 millesimi da Verstappen!

18.49 Sainz nel frattempo si è migliorato al secondo tentativo con questo treno di gomme soft e passa davanti a Leclerc in quinta piazza. Il monegasco ha commesso un nuovo errore ed è stato costretto ad abortire anche il suo secondo time-attack.

18.47 Niente da fare: Mercedes resta molto lontana da Verstappen anche con il secondo set di gomme soft. Bottas paga quasi mezzo secondo dall’olandese, mentre Hamilton sbaglia qualcosa nel T1 ed è 3° a 6 decimi dalla vetta.

18.45 È il momento delle Mercedes: Bottas e Hamilton si lanciano con gomme soft nuove per un nuovo time-attack.

18.44 Testacoda in curva 3 per Leclerc, mentre Sainz alza il piede dopo essersi migliorato nel primo settore.

18.42 Gomma soft nuova per le Ferrari! Comincia l’ultima simulazione di qualifica della FP3 per la Rossa.

18.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.217 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.491 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.717 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.996 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.015 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.189 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.553 2

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.623 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.742 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.891 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.987 2

12 Lando NORRIS McLaren+2.027 1

13 Lance STROLL Aston Martin+2.093 5

14 Fernando ALONSO Alpine+2.195 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.362 5

16 Esteban OCON Alpine+2.553 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.656 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.107 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.439 2

20 George RUSSELL Williams+3.989 2

18.39 Cambio di set-up in casa Mercedes sia per Hamilton che per Bottas. Mancano 20 minuti alla fine del turno.

18.38 Verstappen si migliora di 3 decimi al secondo tentativo di time-attack e alza l’asticella in 1’17″217, rifilando quasi mezzo secondo a Bottas e 7 decimi all’altra Red Bull di Perez.

18.36 Tempi che continuano ad abbassarsi giro dopo giro, grazie al miglioramento della pista. Bottas ne approfitta e sale in seconda piazza con la Mercedes a 171 millesimi dal leader Verstappen.

18.35 Gasly vola nel T1, si difende nel T2 ma commette un errore nel terzo settore ed è solo 8° con un’ottima AlphaTauri a 1″4 dalla vetta.

18.33 Red Bull ridimensiona le prestazioni della Ferrari e si mette a dettare il passo con Max Verstappen in 1’17″5 davanti a Perez (1’17″8) e Leclerc (1’18″2).

18.32 Nel frattempo si lancia anche Max Verstappen per il suo primo giro lanciato di giornata! Comincia l’attività in pista del leader del Mondiale.

18.31 Pista in costante evoluzione, ma Leclerc vola in testa con la Ferrari!!! 1’18″213 per il monegasco della Rossa dopo 6 giri con lo stesso treno di soft. 2° Ricciardo a 193 millesimi dalla vetta nonostante la super scia presa da Norris nel T1.

18.29 Sainz si migliora al secondo tentativo con gomme soft, ma resta a 3 decimi dal compagno di squadra Leclerc. Giochi di scia nel frattempo tra Norris e Ricciardo in casa McLaren verso la qualifica.

18.28 Perez porta subito la Red Bull davanti a tutti! 1’18″625 per il messicano, che precede di 36 millesimi la Mercedes di Bottas. 3° Hamilton a 145 millesimi, 4° Leclerc con la Ferrari a 2 decimi dopo due tentativi sulla stessa gomma.

18.26 Boato nello stadio di Città del Messico! Si lancia il padrone di casa Sergio Perez con la Red Bull per il primo giro veloce del suo sabato.

18.25 Hamilton batte subito un colpo e balza al comando della classifica provvisoria in 1’18″7, rifilando circa mezzo secondo a Norris e Raikkonen. 5° Sainz a 8 decimi.

18.24 Riparte la sfida mondiale! Mercedes in pista con gomme soft per la simulazione di qualifica, in attesa della risposta Red Bull…

18.22 Leclerc è il più veloce nel T1, poi però alza il piede e torna ai box. Entrambe le Rosse montano gomme soft.

18.20 Norris entra in classifica con il secondo tempo ma paga 845 millesimi dal crono di Tsunoda a parità di mescola. Scendono in pista le Ferrari!!!

18.19 Per dare un riferimento indicativo, ieri il miglior giro è stato firmato da Verstappen in 1’17″3 nella simulazione di qualifica con gomme soft.

18.18 Aumenta col passare dei minuti il numero di macchine in pista: presenti sul tracciato adesso Tsunoda, Russell, Norris e Raikkonen.

18.16 Primo vero time-attack di giornata in Messico per Tsunoda, che taglia il traguardo in 1’19″7 con la sua AlphaTauri. Esce dalla pit-lane anche Norris, il quarto pilota penalizzato…

18.15 Russell è il secondo pilota a completare un giro lanciato, ma il suo 1’23″7 non è particolarmente indicativo. Questa FP3 rischia di essere condizionata pesantemente dalla situazione attuale di scarso grip nel T2 e nel T3.

18.13 Tracciato abbastanza scivoloso a causa del gesso cosparso dai commissari per pulire la pista dall’olio. Tempi inevitabilmente molto alti in questa fase.

18.10 Scendono in pista anche Stroll e Russell. Di fatto stanno girando proprio i piloti che scontano penalità per la gara. Tsunoda nel frattempo mette a referto il primo crono valido in 1’20″9.

18.08 Ricordiamo l’elenco dei piloti penalizzati in vista della gara di domani: Norris (McLaren), Tsunoda (AlphaTauri) e Stroll (Aston Martin) partono dal fondo, mentre Russell (Williams) sconta 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio.

18.06 Tsunoda rompe gli indugi ed è il primo a scendere in pista su gomme soft con la sua AlphaTauri. Hamilton nel frattempo sta raggiungendo proprio adesso il box Mercedes.

18.04 FP3 che verrà utilizzata dalla maggior parte delle squadre per effettuare due run di simulazione qualifica, probabilmente con due mescole diverse (medie e soft). Strategia diversa ovviamente per chi ha potuto girare poco ieri, come Ricciardo e Russell.

18.03 Molti piloti sono fuori dalla macchina e senza casco: la sessione entrerà probabilmente nel vivo nell’ultima mezz’ora.

18.01 I commissari hanno lavorato negli ultimi minuti per ripulire la pista da una striscia d’olio lasciata dalle Formula 4, quindi ci sarà da attendere un po’ prima di vedere dei tempi interessanti.

18.00 SEMAFORO VERDE!!! COMINCIA LA FP3 IN MESSICO!

17.57 Temperature in aumento a Città del Messico, con 17°C dell’aria e 35°C di asfalto a pochi minuti dall’inizio della terza sessione di libere.

17.55 Novità importante dunque anche in ottica Ferrari, che sta lottando proprio con la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori. Ieri anche Ricciardo aveva accusato dei problemi di affidabilità sulla sua McLaren, perdendo buona parte della FP2 e dovendo così rincorrere gli altri.

17.52 Manca ancora l’ufficialità (che arriverà con il comunicato della FIA a inizio sessione), ma anche Lando Norris dovrebbe cambiare il motore Mercedes sulla sua McLaren andando in penalità e partendo così domani dal fondo della griglia.

17.49 Verstappen ieri faceva la differenza nel T2 e nel T3, i settori più tecnici e tortuosi della pista messicana, mentre Mercedes teneva il passo della Red Bull nella sezione più veloce del circuito.

17.46 L’impressione è che ci sia ancora molto margine di miglioramento per Leclerc e Sainz, su un tracciato abbastanza favorevole sulla carta per la Rossa, ma servirà un grande passo avanti rispetto a ieri per ambire alla seconda fila in griglia.

17.43 Ferrari non ha brillato al venerdì, pagando distacchi pesanti dai due top team ma attestandosi come terza forza in campo al pari dell’AlphaTauri (motorizzata Honda) di Pierre Gasly.

17.40 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI:

1 MERCEDES 460.5

2 RED BULL RACING HONDA 437.5

3 MCLAREN MERCEDES 254

4 FERRARI 250.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 94

7 ASTON MARTIN MERCEDES 62

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

17.37 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149

6 Charles Leclerc MON FERRARI 128

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

17.33 CLASSIFICA FP2 GP MESSICO 2021:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.301 28

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.725 +0.424s 31

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.810 +0.509s 26

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:17.871 +0.570s 26

5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.318 +1.017s 29

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.429 +1.128s 29

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.605 +1.304s 28

8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.644 +1.343s 31

9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.681 +1.380s 32

10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.732 +1.431s 27

11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.841 +1.540s 25

12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.979 +1.678s 27

13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.227 +1.926s 31

14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.431 +2.130s 37

15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.521 +2.220s 7

16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.620 +2.319s 30

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.730 +2.429s 36

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.820 +3.519s 17

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:21.581 +4.280s 28

20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 2

17.30 CLASSIFICA FP1 GP MESSICO 2021:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.341 28

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.417 +0.076s 24

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.464 +0.123s 28

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.610 +0.269s 20

5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.985 +0.644s 23

6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.463 +1.122s 26

7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.656 +1.315s 26

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.667 +1.326s 20

9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.759 +1.418s 20

10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.858 +1.517s 27

11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:20.011 +1.670s 30

12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.026 +1.685s 26

13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:20.030 +1.689s 27

14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.273 +1.932s 25

15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.301 +1.960s 26

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.344 +2.003s 27

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:20.517 +2.176s 23

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.580 +3.239s 23

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:22.144 +3.803s 27

20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:22.819 +4.478s 24

17.27 Verstappen resta comunque il grande favorito per la pole position e per la vittoria, con la speranza in casa Red Bull di occupare tutta la prima fila grazie ad un Sergio Perez estremamente motivato ed in fiducia davanti alla folla messicana. L’obiettivo Mercedes sarà proprio quello di mettere almeno una macchina in prima fila, per poter poi attaccare grazie alla scia nella partenza di domani in gara.

17.23 Il venerdì di Città del Messico, a causa di una pista molto sporca (specialmente in FP1) e con poco grip, ha fornito delle indicazioni interessanti ma quest’oggi potrebbero cambiare molte cose in termini di rapporti di forza tra le varie macchine.

17.19 Dopo una prima giornata di prove libere segnata dallo strapotere di Max Verstappen ed in generale della Red Bull, c’è grande curiosità per verificare gli effettivi valori in campo già in FP3 con i motori che verranno utilizzati anche in qualifica ed in gara.

17.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del GP del Messico 2021, diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

23.06 Venerdì senza infamia e senza lode per la Ferrari. Sainz, quinto, si è installato subito dietro le Red Bull e le Mercedes, ma nelle simulazioni di passo gara la Rossa non ha brillato né con le soft né con le medie. Di sicuro la scuderia di Maranello dovrà guardarsi dalla AlphaTauri, mentre la McLaren sin qui è parsa nascondersi, anche se Ricciardo ha accusato dei problemi tecnici.

23.05 La pista, ad ogni modo, era molto sporca e domani il grip andrà progressivamente migliorando. Ciò potrebbe anche portare ad un livellamento dei valori visti oggi.

23.03 Un venerdì che ha visto Max Verstappen letteralmente dominare. Ha rifilato mezzo secondo a Hamilton sul giro secco ed anche sul passo gara la Red Bull è apparsa di un altro pianeta rispetto alla Mercedes, peraltro su una pista che si sapeva essere storicamente favorevole alla scuderia austriaca. Il sette volte campione del mondo dovrà inventarsi un capolavoro per non perdere ulteriori punti dal rivale domenica…

23.01 La classifica finale delle FP2 del GP del Messico di F1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.301 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.424 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.509 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.570 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.017 7

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.128 4

7 Charles LECLERC Ferrari+1.304 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.343 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.380 4

10 Fernando ALONSO Alpine+1.431 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.540 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.678 6

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.926 4

14 Esteban OCON Alpine+2.130 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+2.220 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.319 4

17 Lance STROLL Aston Martin+2.429 3

18 Nicholas LATIFI Williams+3.519 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.280 4

20 George RUSSELL Williams- –

23.00 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la seconda sessione di prove libere!

22.59 1’22″286 per Sainz, la Ferrari non sta brillando sul passo neanche con le medie.

22.58 1’21″152 per Verstappen ottenuto al diciannovesimo giro con le stesse gomme medie! Pazzesco…1’21″429 per Hamilton con le hard.

22.57 Subito un buon 1’21″340 per Bottas, che poi abbassa ulteriormente a 1’20″836. Verstappen però è molto più veloce con le medie.

22.57 Bottas e Hamilton stanno provando ora le mescole dure.

22.55 Leclerc e Sainz hanno montato gomme medie. Girano su un ritmo non entusiasmante, tra 1’21″9 e 1’22″2.

22.54 Alto il passo di Hamilton con le soft. Non è affatto detto che questa mescola venga utilizzata in gara. E’ facile prevedere che i top-team partiranno con le medie in gara, per poi presumibilmente montare le dure dopo il pit-stop.

22.53 1’21″058 per Gasly con le hard.

22.52 Verstappen è un martello, non sbaglia un giro. Altro 1’21″066. 1’21″679 per Hamilton, ricordiamo ancora che l’inglese sta simulando il passo con le soft, l’olandese con le medie.

22.51 1’21″846 per Leclerc con le soft. 1’22″285 per Sainz.

22.50 Inoltre non conosciamo i quantitativi di benzina di Red Bull e Mercedes.

22.49 E’ chiaro che più passano i giri e più la media consente tempi migliori rispetto alla morbida. Ma ciò non toglie che Verstappen stia mostrando un potenziale immenso con la Red Bull.

22.48 1’20″969 per Verstappen, pazzesco. Leclerc trova bandiera gialla per un piccolo botto di Latifi (Williams) contro le barriere.

22.47 1’21″112 per Verstappen. E’ più veloce di Hamilton utilizzando le medie, dunque mescola più svantaggiosa rispetto all’avversario.

22.47 1’21″287 per Hamilton con le soft, 1’21″747 per Bottas a parità di gomme.

22.44 Anche le Ferrari girano con le gomme soft.

22.42 Gomme medie per Verstappen. Tanti giri con le soft per le Mercedes (12 per Bottas, 6 per Hamilton).

22.41 Gasly, Alonso e Schumacher montano gomme hard.

22.40 Venti minuti al termine, ora i piloti si concentreranno sulle simulazioni di passo gara.

22.39 Sin qui il vantaggio della Red Bull nei confronti della Mercedes è chiaro. Ma ricordiamoci, a parti invertite, cosa era accaduto due settimane fa ad Austin…Venerdì dominato dalle Frecce Nere, poi sappiamo com’era finita…

22.38 Carlos Sainz sale in quinta piazza a 1″017 dalla vetta, dunque la Ferrari dello spagnolo si mette davanti all’AlphaTauri di Gasly.

22.37 In difficoltà, per ora, la McLaren: 11° Norris, 14° Ricciardo con problemi tecnici.

22.36 Bottas si migliora con le soft, ma non abbastanza: è 2° a ben 0.424 da Verstappen.

22.35 Questo venerdì ci sta dicendo che la Ferrari dovrà fare i conti con una pimpante AlphaTauri in questo fine settimana. Chiaramente dando per assodato che Red Bull e Mercedes siano di un altro pianeta.

22.34 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.301 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.509 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.570 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.731 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.128 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.299 3

7 Charles LECLERC Ferrari+1.304 3

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.343 4

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.380 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.431 2

11 Lando NORRIS McLaren+1.678 3

12 Esteban OCON Alpine+2.130 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+2.220 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.319 2

15 Lance STROLL Aston Martin+2.429 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.523 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.715 2

18 Nicholas LATIFI Williams+3.519 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.280 2

20 George RUSSELL Williams- –

22.33 Perez sale in terza posizione a 0.570. Boato del pubblico messicano.

22.32 Sainz è 6° a 1″299, appena 5 millesimi davanti a Leclerc!

22.31 La McLaren di Ricciardo è da tempo ferma ai box, sistemata sui cavalletti.

22.30 Leclerc è 6° a 1″304, tempo ottenuto al secondo tentativo, perché aveva commesso un errore nel primo. Entra ora in pista Sainz con le soft.

22.30 Hamilton, a parità di gomme soft, si è beccato mezzo secondo secco da Verstappen. La Mercedes appare poco stabile, a differenza della Verstappen che vola nel tratto misto.

22.29 VERSTAPPEN FA MALISSIMO A HAMILTON! 1’17″301: l’olandese si conferma saldamente in vetta, il campione del mondo è secondo a ben 509 millesimi!

22.27 Anche Charles Leclerc con le gomme morbide.

22.27 Momento già molto delicato del fine settimana: gomme soft per Verstappen e Hamilton…

22.26 Gasly (AlphaTauri) è terzo con le soft a mezzo secondo da Verstappen. La sensazione è che l’olandese possa dare una stangata a tutti con le gomme morbide…

22.25 Da segnalare per ora il buon 12° posto di Mick Schumacher con la Haas.

22.24 Verstappen e Hamilton non hanno ancora effettuato alcun tentativo con le soft, così come le Ferrari e Perez.

22.23 Bottas si porta vicino a Verstappen: è secondo a 0.112, ma in questo caso con una mescola di vantaggio (soft contro media)! Non una buona notizia per la Mercedes…

22.22 Anche la Mercedes di Bottas in pista con le soft.

22.21 Vettel (Aston Martin) è 3° con le soft a 0.761. Ora man mano tutti i piloti effettueranno il time-attack.

22.20 La Mercedes sinora è molto indietro, ma ha fatto un lavoro diverso con gomme hard.

22.19 Tsunoda, con le gomme soft appena montate, si porta subito in seconda piazza a 0.724 da Verstappen.

22.18 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.920 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.764 1

3 Lando NORRIS McLaren+1.059 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.062 1

5 Charles LECLERC Ferrari+1.278 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.404 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.414 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.425 1

9 Esteban OCON Alpine+1.511 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.601 1

11 Lance STROLL Aston Martin+1.810 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.904 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.918 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.096 2

15 Fernando ALONSO Alpine+2.139 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.900 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.461 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.661 1

19 Lewis HAMILTON Mercedes+5.035 1

20 George RUSSELL Williams- –

22.16 Tsunoda e Ocon montano le mescole morbide.

22.15 Norris (gomme soft) si inserisce in terza piazza a 1″059. 5° Leclerc a 1″278, 10° Sainz a 1″776. Distacchi abissali, soprattutto se consideriamo la pista corta…

22.14 Ma Verstappen si migliora ancora…1’17″920. Altra escursione nel prato per Hamilton, in difficoltà in questa fase.

22.13 Leclerc si porta sotto il secondo da Verstappen: è 4° a 9 decimi.

22.12 Al momento abbiamo due Red Bull davanti e due AlphaTauri in terza e quarta piazza. Una pessima notizia per la Mercedes, che la dice lunga su quanto le motorizzate Honda possano far bene su questa pista.

22.11 Viene cancellato il giro di Hamilton! Ha oltrepassato i limiti della pista!

22.10 Al momento le Ferrari di Leclerc e Sainz sono rispettivamente in settima e 14ma posizione.

22.09 Perez secondo a 0.478, ma è importante la terza piazza di Hamilton a 0.573 con le dure, dunque una mescola più svantaggiosa rispetto a Verstappen che sta utilizzando le medie.

22.09 Ecco la Mercedes. Bottas è terzo con gomme hard a 1″139.

22.08 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.206 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.118 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.294 1

4 Lando NORRIS McLaren+1.369 1

5 Charles LECLERC Ferrari+1.415 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.521 1

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.658 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.823 1

9 Esteban OCON Alpine+1.954 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+2.126 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.433 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.461 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.730 1

14 Lance STROLL Aston Martin+2.742 1

15 Fernando ALONSO Alpine+3.004 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.061 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.520 1

18 Lewis HAMILTON Mercedes+4.749 1

19 Nicholas LATIFI Williams- – 1

20 George RUSSELL Williams- – –

22.07 Si migliora ancora Verstappen. 1’18″206, sempre con gomme medie.

22.06 Sainz sale in settima piazza a 1″5 dalla vetta.

22.06 Norris (McLaren) è l’unico in pista con gomme soft ed è quarto a 0.757 da Verstappen, appena dietro Sergio Perez che paga 0.682 dal compagno di squadra.

22.05 Tempi alti per le Mercedes, ma per il momento Bottas e Hamilton non stanno spingendo davvero.

22.04 1’18″818 per Verstappen, sale in testa davanti a Tsunoda: attenzione alla AlphaTauri, molto a suo agio su questa pista.

22.04 1’19″621 per Leclrc, è davanti a Ricciardo. Attendiamo la risposta dei big.

22.03 Grande traffico in pista.

22.02 Gomme medie per Sainz e Verstappen. Scelta diversa per la Mercedes: mescole dure per Bottas e Hamilton.

22.01 SkySport rivela che la Ferrari ha montato la power-unit evoluta su una delle due macchine, senza specificare se su quella di Sainz o Leclerc.

22.00 Dentro anche Charles Leclerc con gomme medie. Il monegasco deve recuperare il tempo perso in mattinata a causa di un incidente.

22.00 Il primo a scendere in pista è Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo.

22.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 a Città del Messico!

21.58 La seconda sessione di prove libere, come di consueto, durerà 60 minuti.

21.57 La Ferrari, come già accaduto ad Austin, al venerdì utilizza delle power-unit vecchie. Solo domani, dunque, capiremo il vero potenziale delle Rosse con il propulsore più evoluto, quello che tanto bene sta facendo nelle ultime gare.

21.55 L’unico pilota capace di vincere il GP del Messico senza scattare dalle prime quattro posizioni è stato Alain Prost, che nel 1990 trionfò partendo addirittura dalla 13ma casella.

21.53 In 13 occasioni (65,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. In questo caso la percentuale si alza se si guarda all’era turbo-ibrida (80,0%).

21.51 In Messico impazziscono per l’idolo locale Sergio Perez. E’ grazie a lui che si è tornati a correre nella nazione centro-americana nel 2015. Vedremo se il pilota della Red Bull riuscirà ad esaltarsi, pur se con chiari doveri di scuderia nei confronti di Max Verstappen.

21.50 In 9 occasioni (45,0%) il vincitore è partito dalla pole position. Curiosamente questa percentuale si abbassa se guardiamo all’era turbo-ibrida (40,0%).

21.47 Nel 1965 il Gran Premio del Messico regalò la prima vittoria di sempre alla Honda come costruttore. La Casa giapponese primeggiò grazie a Richie Ginther.

21.45 Alain Prost è l’unico pilota ad aver vinto con due squadre diverse. Il francese si è imposto con la McLaren nel 1988 e con la Ferrari nel 1990.

21.41 Sul fronte dei podi, abbiamo l’ennesimo ex aequo di massa, poiché ben cinque piloti si sono classificati per 4 volte nella top-three, senza che nessuno si sia ancora issato a quota 5. Il quintetto è composto da Jack Brabham, Danny Hulme, Ayrton Senna, Riccardo Patrese e Nigel Mansell. Come se non bastasse, nei prossimi giorni Lewis Hamilton e Valtteri Bottas potrebbero aggiungersi alla compagnia, poiché attualmente stazionano a 3 e sono tra i sei uomini in attività ad aver già chiuso tra i primi tre a Mexico City.

3 (2-1-0) – HAMILTON Lewis [GBR]

3 (0-1-2) – BOTTAS Valtteri [FIN]

3 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel [AUS]

2 (2-0-0) – VERSTAPPEN Max [NED]

2 (0-2-0) – VETTEL Sebastian [GER]

2 (0-0-2) – RÄIKKÖNEN Kimi [FIN]

21.38 Guardando alle squadre, la classifica è capitanata dalla Lotus con 6 (alle quattro di Clark si aggiungono anche quelle di Jo Siffert nel 1968 e Ayrton Senna nel 1986). Tra i costruttori attualmente impegnati in F1, vantano almeno una pole position nel GP di Messico Ferrari (3), Williams (3), McLaren (3), Mercedes (2) e Red Bull (1).

21.36 C’è anche una pole position italiana in Messico. L’ha firmata Riccardo Patrese nel 1991.

21.34 Nell’era contemporanea, nessuno è ancora risultato il migliore in qualifica in più di un’occasione. Abbiamo, infatti, ben quattro piloti in attività ad essere scattati dalla prima casella. Lewis Hamilton (2016), Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018) e Charles Leclerc (2019).

21.33 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da Jim Clark, capace di ottenere 4 partenze davanti a tutti, di cui tre consecutive (1963, 1964, 1965, 1967).

21.30 Sul fronte dei team non esiste una squadra in grado di spiccare su tutte le altre! Lotus, McLaren, Williams e Mercedes hanno tutte vinto 3 volte. Dal canto loro Ferrari e Red Bull sono passate per prime sotto la bandiera a scacchi in un paio di occasioni.

21.27 Una sgommata di Charles Leclerc nel corso della prima sessione.

Meet Charles Leskrrrt 💨 The Ferrari man was pushing hard after losing time in FP1#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/UE7GykHc2y — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

21.25 L’autodromo Magdalena Mixhuca, definito la “Monza messicana”, in quanto edificato all’interno di un parco, ospita un GP fuori campionato nel 1962 durante il quale trova la morte il giovanissimo e talentuoso pilota di casa Ricardo Rodriguez. La prima edizione iridata si disputa nel 1963 e l’appuntamento viene collocato a fine stagione, risultando talvolta decisivo per l’assegnazione del Mondiale, come avvenuto nel 1964 e nel 1968. L’evento diventa popolarissimo grazie a Pedro Rodriguez, fratello maggiore di Ricardo, che si guadagna grande fama a partire dalla seconda metà degli anni ’60. Non a caso, il GP del Messico attira folle oceaniche difficili da gestire, come nell’edizione 1970, seguita in loco da circa 200.000 persone e caratterizzata da un’autentica invasione di pista nel giro finale, quando la gara è ancora in corso!

Tali problematiche, unite alla morte di Pedro Rodriguez, avvenuta nell’estate del 1971, portano alla cancellazione dell’evento. Il Gran Premio rinasce a metà anni ’80 nello stesso autodromo, ora intitolato proprio ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, dopo una serie di interventi di ammodernamento. Si corre dal 1986 al 1992, ma l’impianto non è comunque all’altezza degli standard richiesti dalla F1. La gara esce nuovamente dal calendario, rientrandovi solo nel 2015 grazie all’interesse generato dalla presenza di Sergio Perez e, soprattutto, di forti investimenti privati che ristrutturano ulteriormente il tracciato e le strutture di supporto.

21.19 C’è anche un pilota italiano tra i vincitori del GP del Messico. Parliamo di Riccardo Patrese, il quale ha dominato la scena nel 1991.

21.15 In Messico non c’è nessun serial winner, poiché le 20 edizioni sono state conquistate da quindici piloti diversi. Fra di essi, cinque sono stati capaci di ripetersi. Si tratta di Jim Clark (1963, 1967), Alain Prost (1988, 1990), Nigel Mansell (1987, 1992), Max Verstappen (2017, 2018) e Lewis Hamilton (2016, 2019). Dunque l’olandese ed il britannico avranno l’opportunità di diventare il primo uomo a imporsi per 3 volte.

21.11 La classifica dopo le FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.341 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.076 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.123 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.269 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.644 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.122 6

7 Fernando ALONSO Alpine+1.315 3

8 Charles LECLERC Ferrari+1.326 3

9 Esteban OCON Alpine+1.418 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.517 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.670 4

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.685 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.689 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.932 4

15 Lando NORRIS McLaren+1.960 5

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.003 4

17 George RUSSELL Williams+2.176 4

18 Nicholas LATIFI Williams+3.239 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.803 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.478

21.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 22.00 prenderà il via la seconda sessione delle prove libere del GP del Messico 2021 di F1.

19.35 Sessione molto difficile da interpretare in casa Ferrari, ricordando che Sainz e Leclerc (autore di un incidente all’inizio delle FP1) monteranno solo domani il motore evoluto…

19.33 Verstappen, nonostante il suo terzo posto in classifica, si conferma il favorito per la pole position e per la vittoria. Ne capiremo comunque di più in FP2, anche grazie ad una pista più gommata e performante.

19.31 Di seguito la classifica finale delle FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.341 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.076 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.123 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.269 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.644 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.122 6

7 Fernando ALONSO Alpine+1.315 3

8 Charles LECLERC Ferrari+1.326 3

9 Esteban OCON Alpine+1.418 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.517 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.670 4

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.685 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.689 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.932 4

15 Lando NORRIS McLaren+1.960 5

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.003 4

17 George RUSSELL Williams+2.176 4

18 Nicholas LATIFI Williams+3.239 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.803 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.478

19.30 BANDIERA A SCACCHI! La FP1 si chiude con una doppietta Mercedes, ma le Red Bull sono molto vicine. 6° Sainz, 8° Leclerc.

19.28 Molto interessante l’1’22″3 di Sainz con gomma dura! Segnali incoraggianti finalmente per la Rossa almeno sul passo gara…

19.27 Prove di passo gara per Mercedes e Red Bull: Bottas e Verstappen girano in 1’22” basso, ma il finlandese ha due mescole di vantaggio rispetto a Max.

19.25 Anche Leclerc sta girando con lo stesso treno di gomme soft, ma non riesce a migliorare di poco. Ferrari chiamata al riscatto in FP2 dopo una prima sessione abbastanza difficile.

19.24 Perez continua a spingere con gomme soft e firma un notevole 1’18″6 dopo 10 giri consecutivi con lo stesso set di pneumatici!

19.22 Cominciano le simulazioni passo gara per alcuni piloti, mentre Ocon porta l’Alpine in ottava piazza con gomme soft.

19.21 Dieci minuti alla bandiera a scacchi: la pista è in costante evoluzione, ma ormai hanno già effettuato quasi tutti la simulazione di qualifica. Tutto rimandato alle FP2 per capire meglio i valori in campo..

19.19 Leclerc, al quarto tentativo, completa finalmente un giro lanciato con gomme soft e sale al settimo posto in 1’19″6. Il monegasco paga due decimi dal compagno di squadra e 1″3 dalle Mercedes.

19.18 Molto bene Hamilton!! Il britannico riesce a scavalcare Verstappen e balza in seconda piazza a 76 millesimi da Bottas con gomme usate!

19.17 Hamilton si rilancia nuovamente, ma le sue gomme soft hanno già accumulato 6 giri e non sarà semplice migliorare.

19.16 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.341 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.123 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.635 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.644 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.824 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.122 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.517 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.670 3

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.685 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.689 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.932 2

12 Lando NORRIS McLaren+1.960 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.145 3

14 George RUSSELL Williams+2.176 2

15 Esteban OCON Alpine+2.547 2

16 Fernando ALONSO Alpine+2.568 2

17 Nicholas LATIFI Williams+3.239 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.803 3

19 Charles LECLERC Ferrari+3.808 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.478

19.13 Mercedes risponde a Verstappen! Miglior tempo di Bottas in 1’18″3, con 123 millesimi di vantaggio sull’olandese.

19.11 Perez trova traffico nel T3 e non riesce a completare il suo giro lanciato. Comincia adesso il primo time-attack di Leclerc.

19.10 Finiscono i lavori di riparazione anche in casa Ferrari: Leclerc può finalmente scendere in pista con gomme morbide nuove!

19.09 Perez torna in pista dopo quasi mezz’ora fermo ai box e si lancia con gomme soft, infiammando le tribune di Città del Messico.

19.08 SUPER VERSTAPPEN! 1’18″4 e prima posizione provvisoria con 3 decimi di vantaggio su Bottas e mezzo secondo su Hamilton a parità di condizioni. 4° un ottimo Gasly con l’AlphaTauri, davanti alla Ferrari di Sainz.

19.06 Bottas passa al comando in 1’18″8, rifilando 6 decimi alla Ferrari di Sainz. Primo confronto diretto tra Verstappen e Hamilton, che si lanciano con gomme soft nuove nello stesso momento!

19.04 SAINZ!!! Miglior tempo provvisorio per lo spagnolo della Ferrari in 1’19″470, ma attenzione alla Mercedes di Bottas…

19.03 Red Bull costretta a cambiare anche il fondo sulla Red Bull di Perez in seguito all’incidente avvenuto ad inizio sessione. Nel frattempo Sainz si lancia con gomma soft!

19.02 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.781 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.045 2

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.230 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.321 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.535 1

6 Esteban OCON Alpine+1.107 2

7 Fernando ALONSO Alpine+1.128 2

8 Lance STROLL Aston Martin+1.164 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.203 2

10 Lando NORRIS McLaren+1.360 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.520 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.803 2

13 George RUSSELL Williams+2.133 2

14 Carlos SAINZ Ferrari+2.143 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.363 2

16 Charles LECLERC Ferrari+2.368 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.578 3

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.642 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.038 2

20 Nicholas LATIFI Williams+3.275

18.59 Aggiornamento dalla FIA: Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) sostituiscono diverse componenti delle rispettive power-unit e domenica partiranno dal fondo della griglia.

18.57 Pista abbastanza sporca anche dopo 27 minuti di attività in pista. A questo punto bisognerà attendere le FP2 per avere dei riferimenti più indicativi.

18.56 È ancora troppo presto per sbilanciarsi, ma è davvero molto incoraggiante questo primo run di Verstappen su gomme hard. L’olandese è 2° in 1’19″8, a 45 millesimi da Hamilton con due mescole di svantaggio.

18.54 I meccanici Ferrari sono ancora al lavoro per aggiustare il danno provocato da Leclerc sulla sua SF21, mentre Sainz aspetta ai box prima di effettuare il secondo run della sessione.

18.52 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:20.085 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.129 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.231 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.374 3

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.899 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.216 1

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.498 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.499 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.563 1

10 George RUSSELL Williams+1.829 1

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.839 2

12 Charles LECLERC Ferrari+2.064 1

13 Esteban OCON Alpine+2.077 1

14 Fernando ALONSO Alpine+2.183 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.274 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.338 2

17 Lando NORRIS McLaren+2.633 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.971 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.718 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.501 1

18.50 Hamilton risponde a Verstappen e si porta al comando per 129 millesimi, ma con due mescole di vantaggio rispetto al rivale.

18.49 Primo vero acuto di Verstappen! 1’20″2 con gomma dura e miglior tempo provvisorio di giornata per l’olandese della Red Bull.

18.48 Dopo una lunga serie di giri abbastanza lenti per mandare in temperatura le sue gomme dure, Verstappen aumenta il ritmo e si porta al terzo posto in 1’20″8 con la Red Bull.

18.47 L’AlphaTauri (motorizzata Honda come la Red Bull e quindi sulla carta competitiva in Messico) batte un colpo e si porta al comando con Gasly in 1’20″316 su gomma soft.

18.46 Considerando la differenza di prestazione tra le varie mescole, sinora il tempo più interessante è stato firmato da Perez con gomme dure in 1’21″3 prima di andare a sbattere.

18.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:20.459 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.842 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.090 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+1.330 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.465 1

6 Charles LECLERC Ferrari+1.690 1

7 Esteban OCON Alpine+1.703 1

8 Lance STROLL Aston Martin+1.774 1

9 Fernando ALONSO Alpine+1.809 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.863 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.900 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.964 2

13 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.212 1

14 Lando NORRIS McLaren+2.259 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.464 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.344 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.127 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+10.568 1

19 Nicholas LATIFI Williams+29.800 1

20 George RUSSELL Williams+33.697 1

18.42 Regime di Virtual Safety Car in corso, per ripristinare le condizioni di sicurezza all’esterno dell’ultima curva (dove hanno sbattuto sia Perez che Leclerc).

18.41 PEREZ E LECLERC A MURO!! Entrambi sono comunque riusciti a tornare ai box con l’alettone posteriore danneggiato.

18.39 Hamilton, dopo soli 3 giri, ha deciso di tornare ai box in attesa di un miglioramento della pista. Bottas nel frattempo si migliora in 1’20″4 e rifila 8 decimi a Perez.

18.38 Prima parte di sessione abbastanza interlocutoria proprio a causa della polvere sull’asfalto, ma Mercedes parte forte con un Bottas in grande spolvero sulle soft.

18.36 Hamilton si porta in seconda piazza a due decimi dal compagno di squadra a parità di mescola e di condizioni.

18.35 Bottas è il più veloce nel primo giro lanciato in 1’21″327 davanti alle McLaren e alla Red Bull di Perez. Tempi ancora molto lenti ovviamente a causa delle pessime condizioni della pista.

18.34 Scelte diversificate tra le varie squadre: gomma dura per le Ferrari e per le Red Bull, soft per Mercedes.

18.33 Pista sporchissima in questi primi minuti del weekend! Si alza davvero molta polvere con il passaggio delle Formula Uno.

18.31 Diversi team non vogliono perdere tempo prezioso e cominciano a girare, per testare le condizioni del tracciato e per controllare il corretto funzionamento delle monoposto ad oltre 2 km di altitudine.

SEMAFORO VERDE!!! Al via la FP1 del GP Messico per la Formula Uno!

18.28 Tra due minuti si accenderà il semaforo verde in fondo alla pit-lane ed i piloti potranno scendere in pista!

18.26 Le qualifiche a Città del Messico non hanno lo stesso valore rispetto ad altri tracciati, perché in partenza c’è un lunghissimo rettilineo (quasi 1 km) dalla griglia alla staccata di curva 1 in cui la scia può fare la differenza.

18.24 Grande entusiasmo in Messico per il beniamino locale Sergio Perez, reduce dal podio di Austin e candidato ad un ruolo da protagonista con la Red Bull. Ecco il suo casco speciale per il GP di casa:

18.22 A meno di clamorosi colpi di scena, l’intero weekend di gara messicano sarà asciutto e consentirà ai team di lavorare sin dalle FP1 per preparare il giro secco ed il passo gara.

18.19 La scuderia di Maranello, dopo essersi difesa egregiamente in Texas su una pista ostica, può andare finalmente all’attacco questo fine settimana su un tracciato che dovrebbe sulla carta esaltare alcune caratteristiche dell’attuale SF21 (in primis la parte ibrida della power-unit, quindi MGU-K e MGU-H).

18.15 Verstappen e Perez, oltre alle Mercedes, dovranno però guardarsi le spalle in Messico anche da una Ferrari molto ambiziosa ed in grande crescita grazie all’introduzione del quarto motore stagionale evoluto.

18.12 Red Bull punta senza mezzi termini alla doppietta in questo GP, per provare a guadagnare il maggior numero di punti possibile su Mercedes in entrambi i campionati. Il team di Toto Wolff dovrà provare a limitare i danni qui e ad Interlagos, per poi attaccare negli ultimi tre round della stagione (sulla carta più favorevoli).

18.08 Di seguito la classifica generale del Mondiale costruttori a 5 GP dal termine della stagione:

1 MERCEDES 460.5

2 RED BULL RACING HONDA 437.5

3 MCLAREN MERCEDES 254

4 FERRARI 250.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 94

7 ASTON MARTIN MERCEDES 62

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

18.05 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti a 5 GP dal termine della stagione:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149

6 Charles Leclerc MON FERRARI 128

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

18.02 Max è reduce dal fondamentale trionfo di Austin, che gli ha permesso di allungare a +12 nel Mondiale su Lewis Hamilton in vista di due appuntamenti sulla carta favorevoli alla sua Red Bull (Messico e Brasile).

17.59 Proprio quest’ultimo sarà uno dei fattori decisivi per l’andamento del fine settimana messicano. Red Bull è sempre andata molto forte su questo tracciato in altura, anche grazie ad una turbina del motore Honda più grande rispetto a quella della power-unit Mercedes. Verstappen ha vinto due delle ultime tre edizioni del GP, nonostante una vettura che ai tempi non poteva lottare per il titolo, di conseguenza sulla carta sarà proprio l’olandese il grande favorito del weekend per la pole e per la vittoria.

17.56 FP1 al via alle ore 18.30 italiane per i primi 60 minuti di attività in pista sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, che si trova a 2.286 metri di altitudine.

17.53 Al via quest’oggi il primo di tre weekend di gara consecutivi, con il circus che dopo Città del Messico farà tappa in rapida successione ad Interlagos (GP Brasile) e Losail (GP Qatar). A quel punto ci sarà un fine settimana di pausa, prima della doppietta finale in Arabia Saudita (3-5 dicembre) e ad Abu Dhabi (10-12 dicembre).

17.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2021, diciassettesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Messico, round del Mondiale 2021 di F1. Le scuderie lavoreranno alacremente per trovare le migliori soluzioni d’assetto sul circuito di Città del Messico.

L’olandese della Red Bull Max Verstappen arriva all’appuntamento con 12 punti di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton. Il neerlandese, vittorioso ad Austin (Stati Uniti), ha aumento il proprio margine nei confronti del campione del mondo in carica, chiamato a reagire nel fine-settimana che sta per arrivare. Se si guarda però allo storico Max si è imposto in due circostanze su questo circuito e tradizionalmente il motore Honda si adatta alle condizioni, ovvero di altura.

In un contesto così particolare si spera che la Ferrari possa ritagliarsi un ruolo importante. La Rossa, con la nuova power uniti, ha mostrato degli evidenti passi in avanti, ma l’eccellenza è ancora sensibilmente distante. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si augurano comunque di terminare davanti alla McLaren e prendersi il terzo posto nella classifica dei costruttori. Sulla carta, la SF21 dovrebbe adattarmi a questo layout, ma solo la pista saprà svelare l’arcano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Messico, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.30 italiane con la FP1, mentre la FP2 è prevista dalle 22.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse