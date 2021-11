VIDEO F1, GP Messico 2021: highlights e sintesi delle qualifiche

In mezzo ai due litiganti, spunta il terzo uomo che ha valenza di scudiero: Valtteri Bottas partirà quest’oggi dalla pole position nel Gran Premio del Messico. Il finlandese, che oramai è prossimo a non essere più pilota Mercedes, intanto regala una doppietta in prima fila con il suo 1’15″875, perché il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, è secondo in 1’16″020.

Seconda fila tutta Red Bull, con Max Verstappen che si ritrova, nella sostanza, comunque affiancato al suo rivale iridato grazie al tempo di 1’16″255 e Sergio Perez subito a seguire con 1’16″342, in quello che è un momentaneo invertirsi dei rapporti di forza che regolano questa stagione.

Partono sesta e ottava le due Ferrari: Carlos Sainz è accreditato del tempo di 1’16″761, Charles Leclerc di un 1’16″837. Con i primi quattro posti praticamente già prenotati, resta da sperare per le Rosse che possa esserci qualche sconvolgimento in grado di far girare la gara in una direzione favorevole.

Diverse le retrocessioni: giù di 5 posizioni la Williams di George Russell per sostituzione del cambio, mentre l’utilizzo della quarta power unit manda in fondo allo schieramento l’AlphaTauri del giapponese Yuki Tsunoda, la McLaren del britannico Lando Norris, l’Alpine del francese Esteban Ocon e l’Aston Martin del canadese Lance Stroll.

