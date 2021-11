Ci si lecca le ferite in casa Mercedes dopo quanto è accaduto a Città del Messico. Nel quintultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1, l’olandese della Red Bull Max Verstappen ha centrato il risultato pieno e portato a +19 il proprio margine nella classifica generale sul britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non ha potuto contrastare la forza del neerlandese, bravissimo al via a sfruttare una condotta non proprio ortodossa del finlandese Valtteri Bottas (Mercedes).

La manovra del finnico, a chiudere la porta ad Hamilton, ha lasciato lo spazio a Max per infilarsi in curva-1. Oltre a ciò, Valtteri è rimasto coinvolto in un incidente con la McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo e la sua corsa è finita lì, visto che al traguardo ha concluso fuori dalla zona punti.

“Purtroppo Max è stato in grado di sfruttare il vantaggio della traiettoria all’esterno e prendere il comando“, il commento di Andrew Shovlin, ingegnere capo delle Frecce Nere. “E’ stata una giornata difficile. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto al via ed Hamilton date le circostanze ha fatto il massimo. Non avevamo la velocità per attaccare Verstappen e alla partenza si è decisa la corsa“, ha aggiunto il tecnico della scuderia di Brackley.

Shovlin ha poi spiegato la strategia di Lewis, che alla fine doveva preoccuparsi del messicano Sergio Perez: “Abbiamo dovuto proteggerci da lui, che andava molto forte e questo ci ha consentito di mantenere il secondo posto. Non siamo dove speravamo, ma faremo tutto il possibile per cambiare le cose“.

Foto: LaPresse