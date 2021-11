F1, orario qualifiche 6 novembre: programma GP Messico 2021, tv streaming, guida Sky e TV8

Si entra ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Città del Messico, si scenderà in pista per il nuovo capitolo della sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, entrambi a caccia della pole position sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez.

La giornata, come tradizione, prenderà il via alle ore 18.00 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 21.00, con la caccia alla pole position pronta a incendiare il numerosissimo pubblico messicano.

IN TV – Il sabato del Gran Premio del Messico sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse le qualifiche in differita a partire dalle ore 23.15. In streaming la giornata si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo di Città del Messico.

PROGRAMMA GRAN PREMIO MESSICO 2021 – F1

Sabato 6 novembre

Ore 18.00-19.00 Prove libere 3

Ore 21.00-22.00 Qualifiche

Differita qualifiche su TV8: ore 23.15

Replica qualifiche su Sky Sport F1: ore 00.00

Foto: Lapresse