F1, GP Brasile 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 12-14 novembre

Neanche il tempo di mettersi comodi che è il tempo di tornare nell’abitacolo e spingere. Dopo il Messico sarà la volta del Brasile (12-14 novembre) per il Circus della F1, nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2021.

La vittoria dell’olandese Max Verstappen su Red Bull è valsa al pilota del team di Milton Keynes punti importanti in chiave iridata. Il neerlandese, infatti, guida le fila della classifica generale con 19 lunghezze di margine nei confronti del britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Il successo in terra messicana è stata importante anche per la portata della prestazione, visto che in gara la RB16B ha mostrato la propria superiorità rispetto alla W12. Si ripeterà il tutto a Interlagos? Lo scopriremo.

Si augura di fare meglio la Ferrari. La Rossa ha potuto sorridere per il sorpasso nella classifica riservata ai costruttori alla McLaren, ma la velocità messa in mostra a Città del Messico non è stata affatto confortante. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz sono giunti assai distanziati dalla vetta, palesando problematiche nella gestione delle gomme. Scopriremo se in territorio brasiliano queste criticità si confermeranno.

Di seguito il programma del fine-settimana brasiliano e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2021

VENERDI’ 12 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.30-17.30, F1, Prove libere 1

Ore 20.00, F1, Qualifiche

SABATO 13 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00-17.00, F1, Prove libere 2

Ore 20.30, F1, Sprint Qualifying

DOMENICA 14 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, F1, Gara

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche, la Sprint Qualifying e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche, la Sprint Qualifying e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere, riservata solo a Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio del Brasile potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 13 NOVEMBRE

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita

ore 21.30, F1, Sprint Qualifying, differita

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 21.30, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse