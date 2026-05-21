F1, Lewis Hamilton: “Speriamo di fare meglio che a Miami, possiamo estrarre molto potenziale dalla vettura”

Lewis Hamilton si è presentato determinato e sereno in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ci attende un importante ritorno in azione con, nuovamente, il format rivoluzionato per la Sprint Race che si disputerà nella giornata di sabato.

Il pilota sette volte campione del mondo si presenta all’appuntamento su uno dei suoi tracciati preferiti con la speranza di invertire un trend che, dopo tante speranze iniziali, sembra ricalcare da vicino quello della scorsa annata. La Ferrari, infatti, sembra ancora decisamente distante dalla Mercedes e, come si è visto nelle due ultime uscite, anche la McLaren sembra avere compiuto il sorpasso sulle rosse. La SF-26 saprà reagire nel Quebec o pagherà dazio sui lunghi rettilinei canadesi?

Il fuoriclasse inglese ha iniziato la sua conferenza stampa da un punto ben preciso: “Per me è sempre speciale correre qui. Siamo su una delle mie piste preferite, dopotutto qui ho centrato la mia prima vittoria in carriera. Senza dubbio per me è sempre bello quando si arriva a Montreal”.

La Ferrari non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, ma il “Re Nero” è fiducioso: “Penso e spero sia un weekend migliore rispetto a Miami. Non abbiamo fatto bene, ma abbiamo capito molte cose. A Maranello abbiamo lavorato tantissimo, intervenendo soprattutto sugli aspetti da migliorare. Possiamo e dobbiamo estrarre ancora tanto potenziale dalla vettura e confidiamo di farlo già qui a Montreal. Penso che le Mercedes saranno davanti a tutti, con le McLaren in seconda posizione, poi noi e Red Bull a sgomitare”.