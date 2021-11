Venerdì estremamente positivo per la Red Bull ed in particolare per Max Verstappen a Città del Messico, sede del 18° e quintultimo round stagionale del Mondiale di F1. L’olandese ha dominato la seconda sessione di libere, impressionando sia sul giro secco che sul passo gara e rifilando distacchi di oltre 4 decimi alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

“Devo dire che è stata una gran bella giornata. Abbiamo cercato di migliorare la macchina ed in generale le mie sensazioni al volante. Nelle FP1 la pista era molto sporca, mentre nelle FP2 era già meglio. La vettura sta funzionando piuttosto bene. Ci sono ancora alcune cose da guardare, ma siamo messi bene“, dichiara un soddisfatto Verstappen al termine del suo venerdì.

“C’è margine di crescita? È sempre difficile dire qualcosa. Noi non siamo mai contenti e cerchiamo sempre di migliorare. Abbiamo delle belle sensazioni qui in Messico, ma domani dobbiamo essere concreti e guardare varie cose. Comunque abbiamo iniziato in maniera positiva il weekend“, conclude il figlio di Jos dopo una prima giornata di libere davvero molto incoraggiante.

Foto: LaPresse